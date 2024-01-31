Украина получит солидный транш военной помощи от ЕС: Боррель назвал сумму

Государства-члены Евросоюза заложили в свои бюджеты на 2024 год обязательство предоставить Украине военную помощь суммарно минимум на 21 млрд евро. Сумма может быть больше, поскольку это не окончательные данные.

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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, которую цитирует "Радио Свобода". По словам Борреля, названная сумма помощи – это минимум, поскольку некоторые государства-члены ЕС еще не представили цифры своей поддержки.

"Мы спрашиваем стран-членов об их обязательствах на этот год. Я все еще не имею полного ответа, но многие государства-члены уже направили свои комментарии. Могу сказать, исходя из перечня, что это будет 21 миллиард, который заложен в бюджеты на 2024 год на военную помощь Украине", – заявил Боррель.

Верховный представитель ЕС считает, что эта сумма, которую уже заложили, свидетельствует о положительных тенденциях, поскольку суммарно за два года государства-члены Евросоюза потратят 28 млрд евро на военные нужды Украины.

Также министры обороны стран Евросоюза договорились обучить еще 20 тысяч украинских бойцов в дополнение к 40 тысячам, уже прошедшим курс в рамках миссии ЕС.

Кроме того, по словам Борреля, количество предоставленных ЕС Украине боеприпасов к марту составит 500 тысяч. Он напомнил, что в прошлом году блок обязался предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов.

"В общем, сейчас я могу сказать, что с прошлого марта до сегодня, на начало этого года мы уже предоставили 330 тысяч боеприпасов, то есть одну треть от цели. Это только из наших имеющихся запасов. До марта я ожидаю, что эта цифра вырастет на 200 тысяч и достигнет таким образом 524 тысяч. Это чуть более половины, 52% от цели. Они поступают из запасов, индивидуальных и совместных закупок", – рассказал дипломат.

В то же время он отметил, что европейская оборонная индустрия продолжает работать, ее возможности растут и ситуация продолжит улучшаться.

"Это картина, которую я имею в том, что касается поставок, осуществленных или запланированных. Отмечаю, ежедневно она меняется и растет. Ситуация продолжит улучшаться в ближайшие месяцы", - заверил Боррель.

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС указал на то, что возможности производства боеприпасов в начале полномасштабного вторжения России были "на очень низком уровне". С тех пор они выросли на 40%, отметил Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе подсчитали замороженные активы Центробанка России. Сумма составляет 260 млрд евро, из которых 210 млрд – в Бельгии и Люксембурге. Доходы из этих средств будут переданы Украине.

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