Украина получит помощь на миллиарды долларов: министр обороны Британии подвел итоги 'Рамштайна'

Страны, принимавшие участие в 26-м заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") в среду, 12 февраля, согласовали выделение нашему государству пакетов военной помощи на миллиарды долларов. Участники встречи подтвердили свою преданность в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением РФ.

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Об этом сказал министр обороны Британии Джон Хили на пресс-конференции по итогам "Рамштайна", передает Укринформ. Именно он возглавлял заседание. Раньше это делали Соединенные Штаты.

"Украина возвращается с этой встречи с поддержкой членов Контактной группы, с поддержкой в виде оружия и боеприпасов на миллиарды долларов, о выделении которых было объявлено сегодня", – сказал Хили.

В частности, Великобритания предоставляет новый пакет на 185 млн долларов. В него войдут танки, артиллерия, ракеты и другое вооружение. В то же время, он не уточнил, какие еще страны выразили готовность предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Хили подчеркнул, что новая поддержка позволит обеспечить вооружение для сил обороны Украины, поможет усилить давление на Россию и заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров, подчеркнул британский министр.

Он отметил, что 2025 год будет критическим в плане войны в условиях, когда российские войска продолжают обстрелы украинских городов и инфраструктуры.

"Россия до сих пор не сожалеет, Россия до сих пор опасна, и в этот критический момент мы усилим поддержку Украины", – заявил глава ведомства.

Британский министр также отметил, что услышал от нового главы Пентагона Пита Хегсета подтверждение "неизменной приверженности США этой Контактной группе, стремление Украины к крепкому миру и важности гарантий безопасности". Хили также отметил, что участники встречи в Брюсселе услышали призыв США в европейские страны активизироваться.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, большинство из которых являются новыми. В частности, в прошлом году Латвия оказала помощь на 100 млн евро. Такой уровень поддержки запланирован и на этот, и на следующий год.

Как сообщал OBOZ.UA, Джон Хили, возглавивший 26 заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе, напомнил, что основной задачей заседаний является обеспечение компонента силы для достижения мира в Украине. А это значит дать украинской армии то вооружение, которое ей нужно для отпора врага, чтобы заставить страну-агрессорку сесть за стол переговоров.

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