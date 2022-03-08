Украина получает военную помощь от 15 стран: в США ответили, будут ли вводить свои войска в страну

Сейчас военную помощь Украине предоставляют 15 стран мира, включая США. Однако оправлять в нашу страну воинский контингент в Вашингтоне не планируют.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По словам спикера американского оборонного ведомства, США продолжают отправлять военные грузы в Украину.

"Мы уверены, что эти грузы попадают в руки украинских военных", - подчеркнул Кирби.

При этом об отправке в Украину воинского контингента речь не идет.

"Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину", - заявил он.

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В то же время, американские военные выдвигаются в места дислокации американских сил в Европе - "для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО". Приказ о переброске около 500 американских военнослужащих в Европу отдал министр США Ллойд Остин в прошлые выходные.

Он подтвердил на брифинге, что США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран". По его словам, в США уверены, что "эти грузы попадают в руки украинских военных".

"Они будут размещены таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО. Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил Кирби.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у стран НАТО есть "зеленый свет" по поставкам боевых самолетов Украине.