Украина поднялась на 8 место в мире по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 23 марта, Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству новых зараженных коронавирусом. В стране заболели 11 476 человек.

Мировой рейтинг возглавила Бразилия с 84 996 больными. Также много зараженных обнаружили в США – 58,7 тыс., Индии – 47,2 тыс. и Турции – 26,1 тыс., передает Worldometers.

Следом в статистике оказались Польща – 16,7 тыс. новых больных COVID-19 за сутки, Франция – 14,6 тыс. и Украина. Топ-10 рейтинга закрыли Германия и Аргентина.

Отметим, что среди стран Европы Украина 23 марта оказалась на четвертом месте по распространению коронавируса после Италии, Польши и Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.