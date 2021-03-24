Україна піднялася на 8 місце у світі за розповсюдженням COVID-19

За минулу добу, 23 березня, Україна опинилася на восьмому місці у світі за кількістю нових заражених коронавірусом. У країні захворіли 11 476 осіб.

Світовий рейтинг очолила Бразилія з 84 996 хворими. Також багато заражених виявили в США – 58,7 тис., Індії – 47,2 тис. і Туреччині – 26,1 тис., передає Worldometers.

Слідом у статистиці опинилася Польща – 16,7 тис. нових хворих на COVID-19 за добу, Франція – 14,6 тис. та Україна. Топ-10 рейтингу закрили Німеччина й Аргентина.

Зазначимо, що серед країн Європи Україна 23 березня опинилася на четвертому місці за поширенням коронавірусу після Італії, Польщі та Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні змінили правила перетину кордону для іноземців. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони будуть прибувати.