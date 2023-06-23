Украина может получить первые F-16 уже в начале 2024 года, но еще ничего не решено – Politico

Украина может получить американские истребители F-16 от Запада уже в начале 2024 года. Однако вопрос окончательно не решен, так что точные даты поставок пока остаются неясными.

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Об этом пишет американская газета Politico, ссылаясь на источники. "Сроки доставки остаются в воздухе, но по словам нескольких западных официальных лиц, передача может начаться в начале 2024 года", – говорится в статье.

Также остается открытым вопрос о том, какие страны передадут Украине истребители.

"По словам одного действующего и одного бывшего чиновника министерства обороны, самолеты, скорее всего, предоставят Нидерланды и Дания, которые возглавляют многонациональные усилия по обучению, но еще ничего не решено", – отмечает газета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Госдепе США ранее заявили, что на передачу F-16 Украине уйдут месяцы, поскольку необходимо урегулировать механизмы доставки.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет давить на союзников в вопросе предоставления F-16. Он ожидает, что обучение украинских летчиков на этих истребителях начнется в августе. По его словам, процесс тормозят "бюрократические моменты", которые он "не может и не хочет понимать".

– По данным Politico, Запад рассматривает Румынию как возможное место тренировки украинских летчиков на F-16. Обучение может взять на себя производитель этих самолетов Lockheed Martin.