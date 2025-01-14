Украина и пять стран Европы планируют создавать совместные оборонные предприятия: что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с руководителями оборонных ведомств Польши, Германии, Франции, Британии и Италии создание совместных оборонных предприятий. Речь идет о развитии совместных производственных мощностей в Европе.

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Заседание министров обороны стран в формате Е5 прошло 13 января в Варшаве. Это новое объединение государств, обладающих крупнейшими оборонными бюджетами среди европейских стран и совместно работающими над укреплением европейской безопасности и поддержкой Украины, написал Умеров в Facebook.

Он принял участие в встрече в онлайн-формате. Главы ведомства обсудили ключевые приоритеты обороны Украины в 2025 году. Это оружие для фронта (артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, западная бронетехника), усиление ПВО и развитие оборонной промышленности.

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге сообщил, что европейские министры подтвердили решимость оказать Украине помощь, но главным пунктом в переговорах было развитие производственных мощностей между Европой и Украиной – между европейскими и украинскими компаниями.

По его словам, речь идет о создании совместных предприятий, развитии производственных мощностей в европейских странах, а также развитии совместных инициатив с Украиной.

"Такие возможности сегодня есть и они не использованы. Это может быть огромная поддержка для воюющей Украины", – подчеркнул польский министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в новую программу европейской оборонной промышленности уже внесены положения об ускорении интеграции украинской оборонной промышленности с европейским ВПК. Регуляторные правила этой программы сейчас рассматриваются в Европарламенте и Совете Евросоюза.