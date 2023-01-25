''Украина должна выиграть войну'': как в мире отреагировали на решение Германии предоставить танки Киеву

Правительство Германии 25 января официально объявило о готовности передать Украине партию немецких основных боевых танков Leopard 2 и дать разрешение другим странам на такую передачу. На это решение уже начали реагировать в странах-партнерах, поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

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Западные лидеры приветствуют "правильное решение" немецкого правительства и его руководителя, федерального канцлера Германии Олафа Шольца, и подчеркивают: сила – в единстве. Реакции западных политиков начали появляться в сети, в частности в их профилях в Twitter.

Среди первых на официально объявленное Берлином решение немецкого правительства по передаче Украине 14 танков Leopard 2 отреагировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Правильное решение членов НАТО и друзей направить основные боевые танки в Украину. Вместе с Challenger 2s они усилят огневую оборонительную мощь Украины. Вместе мы ускоряем наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне и обеспечить крепкий мир", - отметил глава британского правительства.

Через считанные минуты после него относительно заявления Берлина высказался и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его страна была одним из основных "локомотивов" в деле сдвига с мертвой точки поставок Leopard 2 в Украину.

"Благодарю федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Решение отправить Leopards в Украину является большим шагом к остановке России. Вместе мы сильнее", - отметил он.

В Украине первым из чиновников, отреагировавших на заявление Берлина, стал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Поблагодарил Германию за поддержку и президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что о важном решении немецкого правительства узнал лично от федерального канцлера Олафа Шольца.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – отметил глава государства.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Как сообщало издание ABC News, Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard 2 от 12 стран. Среди тех, кто заявлял о готовности к таким поставкам, – Польша, Финляндия, а также, по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще 7 стран. Для продолжения рассмотрения этого вопроса было необходимо согласие Германии, которое теперь официальный Берлин пообещал предоставить.