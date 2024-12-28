Украина должна быть сильной: Шольц сказал, как Трамп видит завершение войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны в Украине. Это возможно при условии, если Киев будет иметь необходимую военную силу.

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У немецкого политика создалось такое впечатление, что Трамп тоже в этом убежден. Об этом Шольц сказал в интервью немецкой газете t-online, отвечая на вопрос, боится ли он, что Трамп может отказаться от Украины.

"Трамп хочет положить конец войне. И у меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только при условии, если Украина будет сильной в военном плане", – отметил он.

Комментируя свои телефонные разговоры с Трампом, Шольц подчеркнул, что он не разглашает информацию о частных разговорах, так как это неуместно. Так он ответил на вопрос о том, говорил ли Трамп о том, как именно он хочет положить конец войне в Украине.

"Но я вполне уверен, что – вопреки некоторым опасениям – нам удастся достичь скоординированной политики в отношении Украины между США и Европой, а также между США и Германией", – сказал канцлер.

Олаф Шольц также заявил российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине по всем направлениям. В частности, канцлер отметил укрепление НАТО, которое глава Кремля хотел ослабить, Украину, которая находится на пути к ЕС и имеет сильную армию, а также работу над подготовкой почвы для справедливого и устойчивого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты опроса говорят о том, что почти половина украинцев считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может приблизить мир в войне России против Украины. В то же время 14% убеждены, что мир становится более отдаленным.

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