Украина будет работать с любым спикером Палаты представителей США, – Дмитрий Кулеба

Власть украинского государства будет сотрудничать с любым американским политиком, которого выберут спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Для Украины важнее всего наладить сотрудничество для того, чтобы Вашингтон и дальше мог принимать решения о помощи нашей стране.

Об этом сказал глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона в понедельник, 16 октября. Министр напомнил, что без избрания спикера Палаты представителей Конгресс Штатов не может принимать решений в том числе и относительно помощи Киеву.

По словам Кулебы, ситуация с избранием чиновника на эту должность – "еще один момент, который надо решить в интересах Украины". Он добавил, что нужно найти решение, которое "будет отвечать нашим интересам, и именно над этим мы работаем".

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"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – заверил он.

Глава МИД считает, что "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, потому что по результатам "системной работы, в частности встречи с президентом Украины", было поддержано включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на этот год.

"То есть со всеми можно работать", – подчеркнул министр.

Он также напомнил, что глава украинского государства Владимир Зеленский во время визита в США в сентябре получил заверения в дальнейшей поддержке Украины от главы Штатов Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, а Кулеба – лично от государственного секретаря Энтони Блинкена.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

13 октября стало известно, что члены Республиканской партии выбрали кандидатом на должность спикера Палаты представителей конгрессмена Джима Джордана. Он союзник Дональда Трампа и противник помощи Украине.

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