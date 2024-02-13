Угрозы Трампа в отношении НАТО и России разделили Республиканскую партию – The Hill

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о поощрении агрессии России против стран-членов НАТО, которые недостаточно тратят на оборону,разделили Республиканскую партию. Так, одни республиканцы стремятся защитить глобальные роль и обязательства США, тогда как другие предпочли поддержку потенциального кандидата от Республиканской партии на пост президента.

Об этом пишет The Hill. Отмечается, что некоторые республиканцы попытались снизить вес высказываний Трампа, указывая на их несерьезность.

"Это все сарказм ", – сказал сенатор Томми Тубервилл о заявлении Трампа.

Остальные же республиканцы осудили такие высказывания и выступили против Трампа.

"Я ни в коем случае не согласен с тем, что мы должны отвлечься от наших союзников. Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь", – сказал недавно сенатор Джеймс Ленкфорд, разошедшийся во взглядах с бывшим президентом США по вопросу двустороннего соглашения по безопасности границ.

"Мы не должны поощрять ничего подобного. Очевидно, что европейцы являются нашими партнерами. Мы будем продолжать побуждать их вносить вклад в НАТО и работать лучше", – высказался сенатор Джонни Эрнст.

Даже после принятия закона в декабре прошлого года, запрещающего президенту США выходить из НАТО без согласия Конгресса, в тексте нет упоминания о других возможных шагах, которые могут ослабить Альянс.

"То, что мы предотвратили с помощью формулировки, которую я считаю важной, – это формальный выход из НАТО. Но у президента будет так много различных рычагов, что наше участие может значительно уменьшиться. Существует так много факторов, влияющих на нашу роль в НАТО, и они, как правило, проходят через Министерство обороны и президента Соединенных Штатов, что просто закрытие или неукомплектованность складов боеприпасов, вывод войск из Европы – все это возможно", – сказал глава комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид.

Сенатор Марко Рубио, являющийся автором законопроекта о запрете выхода из НАТО по решению президента без согласия Конгресса, утверждает, что законодателям не следует устанавливать ограничения по обязательствам США.

"Он (Трамп, – Ред.) рассказал историю, аналогию, называйте это как угодно, о том, как он подходил к этому в прошлом. Ни разу он не сказал "я не буду защищать страны в будущем", ничего подобного", – отметил Рубио.

Майкл О'Хенлон, директор по внешней политике Института Брукингса, считает, что реакция президента России Владимира Путина на заявление Трампа является ключевой. По его словам, суть проблемы в заявлении Трампа состоит не только в том, что она передает поддержку и надежду Путину в отношении Украины и Европы в целом, но и в возможности провала политики сдерживания и взрыва конфликта, если Путин захочет испытать свою удачу, учитывая поощрение Трампа.

"Другими словами, не имеет значения, что думают другие республиканцы. Важно, что думает Путин и как он решит действовать. Поэтому комментарии Трампа – это игра с огнем, независимо от того, считает так Республиканская партия, или нет", – сказал О' Хэнлон.

Вопрос оборонных расходов стран НАТО – это давняя проблема для Трампа. Некоторые члены Североатлантического союза не соблюдают обещание, данное в 2014 году, об инвестировании не менее 2% своего валового внутреннего продукта в сферу обороны. В течение своего президентства Трамп неоднократно призывал страны НАТО увеличить оборонные расходы, критикуя их за чрезмерную зависимость от военной мощи США. Иногда он даже сомневался в ценности членства Соединенных Штатов в Альянсе.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил бывшему президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. ФРГ готова защищать страны блока.

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