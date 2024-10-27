Удар Израиля 'парализовал' производство баллистических ракет в Иране – Axios

В ночь на 26 октября Израиль нанес ответный удар по Ирану за ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки был выведен из строя ключевой компонент иранской программы производства баллистических ракет.

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Как сообщает Axios, израильские источники отметили, что это значительно ограничит возможность Ирана модернизировать свой ракетный арсенал. Также это может удержать страну от последующих массированных ракетных ударов по Израилю.

По информации, удар был нанесен по 12 "планетарным смесителям", используемым для изготовления твердого топлива для ракет большой дальности.

Американский чиновник подтвердил, что израильская атака существенно парализует ракетное производство Ирана.

Хотя у Ирана есть значительные запасы баллистических ракет, израильские источники отмечают, что потеря возможности производить новые ракеты ограничит способность Ирана пополнять запасы боеприпасов для своих союзников, в частности для "Хезболлы" и хуситов.

Кроме того, удар Израиля коснулся четырех батарей ПВО С-300, охранявших стратегические объекты вокруг Тегерана, включая ядерные и энергетические установки.

После этого инцидента иранские военные сообщили, что израильская атака была совершена из воздушного пространства Ирака, нанеся незначительный ущерб нескольким ремонтируемым радиолокационным системам.

В то же время военные Ирана не подтвердили никаких повреждений объектов, связанных с производством ракет или беспилотников, отметив, что оставляют за собой право на ответ.

Израильские источники подтвердили, что атаки осуществлялись с воздушного пространства Сирии и Ирака, включая удары вблизи иракско-иранской границы. По информации источников, ВВС Израиля также нанесли удар по заводу по производству беспилотников и совершили "символическую" атаку на объект в городе Парчин, ранее использовавшийся для ядерных исследований.

В тот же день президент США Джо Байден заверил журналистов, что удар направлен исключительно на военные объекты в Иране, и выразил надежду на прекращение дальнейших ударов между Израилем и Ираном.

Тем временем премьер-министр Катара провел телефонный разговор с главой МИД Ирана, выражая глубокую обеспокоенность по поводу растущего напряжения в регионе после атаки Израиля.

"Все стороны должны проявлять максимальное воздержание и избегать дальнейших действий, которые могут дестабилизировать регион", — сказал премьер-министр Катару.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля в ночь на субботу, 26 октября, нанесла удары по территории Ирана. Взрывы раздались в нескольких городах, включая Тегеран, а на опубликованных видео видны пожары и дым. Около трех часов ЦАХАЛ подтвердил, что бьет по военным объектам в Иране, назвав эту атаку "ответом на месяцы постоянных нападений со стороны иранского режима".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".

Также он сказал, что ЦАХАЛ готов нанести удар по Ирану, уточнив, что целью будущих атак будут военные, а не нефтяные или ядерные объекты.

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