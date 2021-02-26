Ученые выдвинули новую версию гибели Чингисхана

Основатель и первый великий хан Монгольской империи Чингисхан (Темуджин), о смерти которого сочинили много причудливых или героических легенд (например, падение с лошади или кастрация), на самом деле мог умереть по простой причине.

А именно от наиболее древней болезни, изменяющей историю и все еще существующей на сегодня. Такое предположение выдвинула группа международных ученых, выложив свои доводи в статье на International Journal of Infectious Diseases.

Напомним: Чингисхан – основатель Монгольской империи, которая на момент его смерти в 1227 году была в 2,5 раза больше по территории, чем Римская империя. О гибели великого хана известно совсем немного: он был похоронен в безымянной могиле, которая, возможно, достигала в глубину 20 метров (согласно традиции захоронения сюннуских царей).

По мнению ученых, союзники и враги монголов рассказывали разные легенды о гибели Чингисхана, чтобы почтить или запятнать его память. Как известно, одна из историй говорит, что хан скончался от потери крови после того, как его кастрировала принцесса тангутов – тибето-бирманского племени на северо-западе Китая. Другая утверждает, что Чингисхан скончался от травм после падения с лошади во время битвы с китайскими войсками.

А вот в новом исследовании ученые предположили, что эти легенды, вероятно, никак не были связаны с реальной причиной смерти Чингисхана.

Чтобы подкрепить свою теорию фактами, команда специалистов изучила смерть правителя с историко-медицинской точки зрения. Для этого они сосредоточились на "Истории Юаня" – историческом тексте, созданном во времена династии Мин в Китае. В нем говорится, что хан почувствовал себя плохо и с 18 по 25 августа 1227 года у него поднялась температура. Через 8 дней после начала болезни он умер.

Ранее ученые выдвигали версию, что причиной его смерти стал брюшной тиф, а вот новое исследование говорит, что никакие другие симптомы, связанные с таким заболеванием (рвота и боль в животе) в истории не упоминаются.

Поэтому специалисты утверждают, что "с учетом общих обстоятельств болезни, охватившей армию Чингисхана еще в 1226 году, можно предложить более разумный вывод и ретроспективный диагноз хана – чума, "наиболее древняя, изменяющая историю и все еще существующая болезнь".

Несмотря на то что легендарным личностям часто приписывают причудливые и героические смерти, исследователи подчеркивают, что историки должны принимать во внимание эпидемии инфекционных заболеваний.

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