Ученые впервые исследовали 'адский колодец': что они там нашли

Команда ученых впервые в истории спустилась на дно известного "колодца Бархаута", расположенного в Йемене, который еще называют "адский колодец". Он представляет собой пещеру, особенность которой в том, что, как считают местные жители, в этом месте обитают души неверных.

Об этом пишет Phys.org. Необычную экспедицию совершила команда Oman Cave Exploration Team (из Омана) и геологов из Немецкого технологического университета. Как отмечается, это место всегда избегают и на дно никто и никогда не опускался.

Однако, как оказалось после исследования местности учеными, на дне "адского колодца" обитают только змеи и мертвые животные. Они предположили, что запах, который, среди прочего, пугал жителей этой местности, исходит именно от мертвых животных, тела которых разлагались.

Возраст колодца, согласно некоторым данным, несколько миллионов лет. Его диаметр около 30 метров, а глубина – 112 метров. Ранее подобные исследование уже проводились, однако специалисты не опускали ниже 50-60 метров.

Столетиями жители этой местности передавали из поколения в поколение истории о джинах и душах неверных. А эта пещера, по их словам, якобы служила воротами в ад. Многим жителям этого региона неприятно посещать местность рядом с колодцем или даже говорить о нем, они считают, что это может накликать беду.

