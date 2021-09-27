Ученые впервые исследовали "адский колодец": что они там нашли

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Мир
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Ученые впервые исследовали 'адский колодец': что они там нашли

Команда ученых впервые в истории спустилась на дно известного "колодца Бархаута", расположенного в Йемене, который еще называют "адский колодец". Он представляет собой пещеру, особенность которой в том, что, как считают местные жители, в этом месте обитают души неверных.

Об этом пишет Phys.org. Необычную экспедицию совершила команда Oman Cave Exploration Team (из Омана) и геологов из Немецкого технологического университета. Как отмечается, это место всегда избегают и на дно никто и никогда не опускался.

Однако, как оказалось после исследования местности учеными, на дне "адского колодца" обитают только змеи и мертвые животные. Они предположили, что запах, который, среди прочего, пугал жителей этой местности, исходит именно от мертвых животных, тела которых разлагались.

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Ученые впервые спустились на самое дно пещеры

Возраст колодца, согласно некоторым данным, несколько миллионов лет. Его диаметр около 30 метров, а глубина – 112 метров. Ранее подобные исследование уже проводились, однако специалисты не опускали ниже 50-60 метров.

На дне оказались тела мертвых животных и змеи

Столетиями жители этой местности передавали из поколения в поколение истории о джинах и душах неверных. А эта пещера, по их словам, якобы служила воротами в ад. Многим жителям этого региона неприятно посещать местность рядом с колодцем или даже говорить о нем, они считают, что это может накликать беду.

Глубина колодца около 112 метров

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции археологи отыскали древний город. Всего обнаружены развалены четырех домов. По мнению специалистов, данному поселению около 5,5 тысяч лет.

ЙеменИсследование ученых