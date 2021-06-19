Ученые воссоздали облик предка носорога, обитавшего в Китае 26 млн лет назад. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Мир
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Ученые воссоздали облик предка носорога, обитавшего в Китае 26 млн лет назад. Фото

На северо-востоке Китая нашли окаменелости древних гигантских носорогов – одних из крупнейших животных, которые когда-либо обитали на Земле. Носорог, который получил название Paraceratherium linxiaense, жил 26,5 миллионов лет назад.

Как пишет DailyMail, его вес, по словам ученых из Китайской академии наук в Пекине, мог достигать 21 тонны. Это в четыре раза тяжелее африканского слона – самого большого животного, ходящего по Земле.

По их словам, Paraceratherium linxiaense был "самым большим наземным млекопитающим" из когда-либо существовавших. Он достигал 8 метров в длину и 5 в высоту.

Окаменелости были найдены еще в 2015 году в провинции Ганьсу. Их анализ позволил установить, что это останки нового вида носорогов, который отличается от других таких гигантских животных.

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Ученые также воссоздали облик носорога.

Ученые воссоздали облик предка носорога, обитавшего в Китае 26 млн лет назад. Фото

Как пишет издание, в частности исследователи обнаружили череп и челюстную кость носорога – они сохранились полностью. Они указали на то, что у животного был тонкий череп, а также нос, похожий на нос тапиров.

Череп носорога

Исследователи полагают, что гигантские носороги когда-то мигрировали с Монгольского нагорья в северо-западный Китай и Казахстан, а затем в Пакистан, вероятно, через Тибет. Филогенетический анализ носорогов-великанов помещает P. linxiaense где-то в середину этой миграции, прямо перед тем, как гигантские носороги пересекли Тибет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае ученые обнаружили окаменелость матери-динозавра с отвисшей челюстью, сидящей на кладке древних яиц. Останки по крайней мере восьми отдельных динозавров сохранились 70 миллионов лет назад.

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