Ученые предупредили о глобальной катастрофе: 'критическую точку' заметили в Антарктиде

В антарктическом регионе быстро разрастаются цветы, что, как считают специалисты, указывает на продолжающиеся глобальные последствия изменения климата на континенте. Хрупкая удаленная экосистема подошла к точке невозврата.

Об этом идет речь в исследовании, опубликованное в журнале Current Biology. Отмечается, что активный рост наблюдается среди цветов Deschampsia antarctica и Colobanthus quitnsis. Исследователи анализировали распространение этих растений на небольшом субантарктическом острове под названием Сигню с 2009 по 2019 год.

Согласно опубликованным данным, оба растения занимают все больше площадей по мере повышения температуры. Команда экспертов связывает это с потеплением воздуха и сокращением популяции морских котиков, вытаптывающих растения, что, в свою очередь, может быть связано с наличием пищи и состоянием окружающих континент вод.

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"Мы предполагаем, что поразительно стремительное распространение этих растений в основном вызвано потеплением воздуха", – отметили исследователи.

В период с 1960 по 2011 год температура воздуха на континенте увеличивалась на 0,02 градуса по Цельсию каждый год, но после четырехлетнего резкого похолодания она стала расти со скоростью 0,25 градуса в год.

Скорость роста D. antarctica в период с 1960 по 2009 год составляла почти 21 процент в десятилетие. Этот показатель увеличился до 28 процентов в десятилетие с 2009 по 2018 год. Между тем, за те же периоды рост C. quitnsis увеличился с чуть менее 7 процентов в десятилетие до 154 процентов.

Хотя все это является хорошей новостью для D. antarctica и C. quitnsis, но не идет на пользу региону: повышение температуры может дать пришлым видам закрепиться в экосистеме, что далее может привести к "необратимой утрате и изменениям биоразнообразия", считают специалисты.

"Антарктида может оказаться не такой устойчивой к климатическому кризису, как мы думали", – сказали исследователи.

Ученые предполагают, что то, что происходит на острове, вероятно, происходит и в других частях Антарктиды. Они отметили необходимость дополнительных исследований о возможных будущих последствиях роста температуры.

"Это очень тонко сбалансированная среда, которая находится под серьезной угрозой", – добавили они.

В центральных районах Антарктиды, как правило, средняя температура зимой от −60 до −70 °C, а летом от −25° до −45°C.

Напомним, ранее ученые указали на опасность таяния ледника "Судного дня", который нагревается внутренним теплом Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН считают, что изменения погоды ведут к дефициту продовольствия и способствуют распространению пищевых, водных и трансмиссивных болезней, в том числе таких, как малярия.