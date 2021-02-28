Ученые предупредили Европу об угрозе климатической катастрофы из-за замедления Гольфстрима

Течение Гольфстрим, которое несет теплые воды в Европу, рекордно замедлилось и стало слабее, чем когда-либо за последние 1600 лет.

Как говорится в статье для научного журнала Nature Geoscience, это может привести к катастрофическим последствиям для таких европейских стран как Великобритания и Ирландия.

По словам ученых, система Гольфстрима работает как гигантская конвейерная лента, транспортируя теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляя холодную воду с низкой соленостью обратно на юг.

"Она перемещает почти 20 млн кубических метров воды в секунду, что почти в сотню раз больше потока Амазонки", – пишут исследователи.

По их данным, с середины XX века Гольфстрим замедлился на 15%. Замедление вызвано глобальным потеплением. Дело в том, что течение движется благодаря плотной соленой воде, но более легкая пресная вода нарушает этот процесс.

Ученые опасаются, что обильные дожди и интенсивное таяние ледников может полностью остановить Гольфстрим в будущем. Тогда большая часть Европы замерзнет (на основе этого сценария был снят фильм-катастрофа "Послезавтра").

Кроме того, скопление воды, которая в это время переносится на север, ускорит поднятие уровня моря вдоль восточного побережья США, что приведет к затоплению Флориды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Антарктиде у британской исследовательской станции "Галлей" от ледника откололся огромный айсберг, который по площади превышает Киев.