Ученые отследили, как у животных появляются воспоминания

Ученые впервые увидели, как у животных формируются воспоминания. Исследователи из США показали на карте мозга изменения, возникающие по мере сохранения информации.

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Об этом сообщило канадское издание CBC. Редакция ссылается на исследование, проведенное командой ученых из Университета Южной Калифорнии. Результаты работы опубликованы на сайте Mapping the Dynamic Synaptome.

Исследователи работали с рыбками данио, которые являются модельным генетическим объектом и имеют прозрачные головы.

Ученые потратили шесть лет на разработку способов отслеживания отдельных синапсов – специализированных образований, обеспечивающих переход возбуждения от одного нейрона к другому с сохранением, изменением или исчезновением информационного значения. В результате специалисты создали новый микроскоп, чтобы увидеть синапсы в действии.

Фото, полученные с его помощью, дают трехмерное изображение мозга рыбки данио. Маленькие зеленые точки – это синапсы, точки большего размера – ядра нейронов.

Исследователи научили рыбку усваивать урок и наблюдали, как память сохраняется в ее мозге.

Данио обучили ассоциировать включение света с нагревом головы инфракрасным лазером, чего они стремились избежать, уплывая прочь. Рыбки, которые научились ассоциировать свет с приближающимся лазером, махали хвостом, показывая, что они научились.

Через пять часов обучения команда смогла наблюдать и фиксировать значительные изменения в мозге данио. Сравнивая карты синапсов до и после обучения, ученые определили те, которые были созданы или удалены в процессе.

"Удивительно, но мы обнаружили, что формирование памяти связано с генерацией новых синапсов, а не с систематическими изменениями силы уже существующих", — говорится в отчете.

По словам исследователей, понимание того, как синапсы изменяются при запоминании, может иметь широкие последствия. Например, поможет выяснить, почему негативные ассоциативные воспоминания, что связаны с посттравматическим стрессовым расстройством или зависимостью, настолько сильны.

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