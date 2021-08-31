Ученые обнаружили возле Гренландии самый северный остров в мире: до этого он скрывался подо льдом

Ученые случайно обнаружили новый остров у побережья Гренландии. Он является самой северной точкой суши в мире.

Его смогли найти в результате сдвига паковых льдов. До этого он прятался под толстым слоем воды, пишет The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полярник и руководитель исследовательского центра арктической станции в Гренландии Мортен Раш рассказал, что исследователи просто пошли туда, чтобы собрать необходимые образцы.

Сначала ученые подумали, что прибыли на остров Оодаак, который открыла датская группа исследователей в 1978 году. Позже, проверив точное местоположение, они поняли, что это другой остров в 780 метрах к северо-западу.

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Небольшой остров размером примерно 30 метров и высотой около трех метров состоит из морского дна ила, а также морены – почвы и скал, оставленных движущимися ледниками. Команда ученых порекомендовалв назвать его Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского языка означает "самый северный остров".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, впервые за всю историю наблюдений за самой высокой точкой Гренландского ледникового щита на ней прошел дождь. Датские ученые назвали явление "признаком надвигающейся катастрофы".