Ученые назвали тревожный признак, который может указывать на скорую смерть
Трудности при одевании или вставании со стула после 65 лет могут стать первым тревожным признаком того, что человека ждет скорая смерть. Такие ухудшения двигательных функций начинаются примерно за 4-7 лет до летального исхода.
Это в ходе долговременного изучения состояний людей и причин их смерти выяснили французские и британские ученые. Результаты научной работы опубликованы в специализированном журнале The BMJ.
Речь идет об исследовании Whitehall II, которое стартовало еще в 1985 году и сперва длилось по 1988-й. Его инициаторы поставили себе за цель изучить влияние биологических, социальных и поведенческих факторов на состояние здоровья человека в долгосрочной перспективе.
Тогда в научном эксперименте приняли участие 6000 добровольцев, которым было 35-55 лет. Ученые собрали необходимые данные и вернулись к ним спустя многие годы.
Далее, в 2007-2016 годах, участники проходили разные задания, в ходе которых около трех раз изучалась оценка показателей их двигательных функций: скорость ходьбы, время подъема со стула и сила хвата. А также собирались данные о функционировании и трудностях в этом, с которыми люди сталкивались в повседневной жизни. Среди них: одевание, приготовление пищи, пользование туалетом, поход в магазин.
Случаи смерти в этой группе испытуемых регистрировали до октября 2019 года, независимо от причин летального исхода.
В итоге ученые выяснили, что с повышенным риском смертности была связана слабая двигательная функция: на 22% для скорости ходьбы, 15% – силы хвата, 14% – времени подъема со стула.
Тогда как трудности с повседневной деятельностью повышали риск смерти уже на 30%. Например, у умерших участников еще за 10 лет до смерти отмечались более плохие показатели по времени подъема со стула, чем у тех, кто продолжал жить. Самооценка двигательного функционирования была хуже за 7 лет до смерти, больше трудностей в повседневной жизни у людей наблюдалось за четыре года до того, как они умерли.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые во время различных исследований пришли к выводу, что развитие творческих способностей может стать ключом к здоровому старению и долголетию. Среди таких специалисты назвали пение, изобразительное искусство и игру в театре.