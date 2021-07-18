Ученые нашли ключ к здоровому старению и долголетию

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Творчество укрепляет здоровье, считают ученые

Развитие творческих способностей способствует сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Так, последние исследования показывают, что пение, игра в театре и изобразительное искусство могут быть ключом к здоровому старению.

Как пишет The Washington Post, под творчеством ученые подразумевают не только классические виды искусства, но и внимание к деталям, умение заметить необычное в привычных вещах – так называемое повседневное творчество.

Пение, игра в театре и изобразительное искусство могут быть ключом к здоровому старению

Издание предложило несколько способов для развития творческого мышления.

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  • Путешествовать. Те, кто путешествует, обычно более креативны, отмечает профессор психологии из Университета Арканзаса Дарья Забелина.

  • Искать сферы применения своих знаний.

Развитие творческих способностей способствует долголетию

  • Медитировать. Так, психиатр из Джорджтаунского университета Норман Розенталь рассказал, что в возрасте 55 лет ощутил, что его творческие способности снижаются – он не мог начать писать новую книгу. И лишь медитации помогли "расцвести" его идеям.

  • Не боятся трудностей – иногда неприятности помогают мыслить творчески. Стоит оставаться мотивированным и сильным: если творчество укрепляет здоровье, то крепкое здоровье, со своей стороны, способствует развитию творческого потенциала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили, что занятия музыкой способствуют улучшению памяти и концентрации внимания у детей. Исследователи из Папского католического университета Чили пришли к такому выводу, осуществив анализ мозга подопытных.

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