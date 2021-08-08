Ученые нашли останки пещерного львенка, которому 28 тысяч лет. Фото

На территории России, в Сибири, нашли останки пещерного львенка. Его тело пролежало в мерзлоте около 28 000 лет.

Об этом сообщает CNN. Несмотря на то, что малыш пролежал тысячи лет в пещере, у него сохранились шерсть, зубы, кожа, мягкие ткани, внутренние органы и даже усы.

В Центре палеогенетики в Швеции отметили, что останки животного являются одними из лучших сохранившихся. Тело, которое пролежало со времен ледникового периода вообще не повреждено. Золотистая шерсть детеныша покрыта грязью, но в другом цела.

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Находку обнаружили в Абийскому районе Якутии. Ученые назвали львенка Спарта. Как он умер неизвестно, однако исследовательская группа заявила, что не было никаких признаков убийства другим хищником.

Исследователи выяснили, что на момент смерти детенышу было всего месяц или два с момента рождения. Он получил повреждения черепа, ребра и другие кости тоже были сломаны.

В 2017 году на этой территории уже находили останки детеныша льва. Это был мужчина по имени Борис. Ученые сначала предположили, что Борис и Спарта из одного помета, ведь тела были найдены совсем рядом, на берегу реки Сэмюэль.

Однако впоследствии выяснилось, что Борис намного старше своей соседки по вечной мерзлоте – минимум на 15 000 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии возле археологического памятника Дманиси нашли останки большой собаки, которая жила 1,7 млн лет назад. Животное, вероятно, принадлежало к виду Canis lycaonoides – "Евразийское охотничьей собаке".