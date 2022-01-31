Ученые нашли окаменелости животных, которым больше 500 млн лет. Фото

Ученые из Смитсоновского института и Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета исследовали окаменелости членистоногих, которым примерно 500 миллионов лет. Выяснилось, что они содержат нервную ткань, которая удивительным образом сохранилась.

Об этом сообщило издание Live Science. Отмечается, что окаменелости, представленные в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, были найдены не во время раскопок, а в глубинах музейных коллекций.

Специалисты исследовали две окаменелости жукоподобного существа Mollisonia symmetrica, принадлежащего к роду вымерших. Каждый из экземпляров по размеру не превышает обычную таблетку – образец из Гарварда длиной около 13 мм и в ширину 3,5 мм. А окаменелость из Смитсоновского института имеет длину всего 7,5 мм и высоту 1,7 мм.

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Как отметил Николас Штраусфельд, регент-профессор кафедры неврологии Аризонского университета, который не участвовал в исследовании, пока не ясно, как эти окаменелости вписываются в эволюционное дерево членистоногих. Дело в том, что ученым удалось идентифицировать нервные связи, а вот мозгообразный пучок нервов, называемый синганглием – нет. А без этого важного доказательства их связь с другими животными остается нечеткой.

По словам автора исследования Хавьера Ортега-Эрнандеса, палеобиолога из Гарвардского университета, на месте синганглия находилось "месиво в середине головы". Ученые могут сказать, что это месиво является нервной тканью, но ее организация пока остается загадкой.

Исследователи признают эту неопределенность, но даже само предположение о нахождении нервной ткани у членистоногих из кембрийского периода является "большим успехом и редкостью", отмечают они.

Авторы исследования сообщили, что Mollisonia symmetrica имеет простой экзоскелет, состоящий из главного щитка, сегментированного туловища и заднего щитка. Опираясь на исследование 2019 года, опубликованное в журнале Nature, в котором описывалась окаменелость другого вида Mollisonia, ученые предполагают, что у этого членистоногого также было семь пар крошечных придатков, два клыка и шесть пар маленьких конечностей.

Ортега-Эрнандес отметил, что очень редко можно найти окаменелости Mollisonia с неповрежденными конечностями. Именно этим он объясняет и отсутствие придатков у изучаемых экземпляров.

В одной окаменелости можно увидеть в голове членистоногого выпуклый глаз. Также отчетливо виден нервный шнур, идущий по всей длине живота, с некоторыми нервами, выступающими из нижней части. Во втором экземпляре видны два огромных шаровидных глаза на голове и часть нервного шнура.

Также исследователи рассказали, что разглядели в обоих образцах зрительные нервы, идущие от глаз членистоногих к основному телу. Однако, по словам Штраусфельда, доказательства этих нервов "неоднозначны", в идеале эти особенности должны быть более четкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании археологи обнаружили окаменелости морских существ, живших 167 млн лет назад.

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