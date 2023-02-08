Участники 'танковой коалиции' соберутся, чтобы обсудить передачу Leopard 2 Украине, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал встречу со своими коллегами из Украины, Польши и других стран-участниц так называемой танковой коалиции. Вместе они детально и подробно обсудят процесс передачи танков Leopard 2 украинской армии, а также технические сопутствующие вопросы.

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Об этом он сказал во время своего визита в Польшу, передает Укринформ. Мероприятие запланировано уже на следующей неделе.

Писториус отметил, что Германия поможет с передачей Украине также и танков Leopard 1A5, находящихся на складах в Нидерландах, Бельгии и Дании. Вообще Берлин и другие участники заинтересованы в том, чтобы коалиция расширялась.

"Речь идет о том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран. На будущей неделе ожидаем присоединения новых членов. Это очень позитивное развитие ситуации, ведь таким образом мы усугубляем боевые возможности Украины", – резюмировал глава оборонного ведомства ФРГ.

Напомним, что первая партия "Леопардов" может быть доставлена в Украинув марте или апреле этого года. Такую перспективу рассматривает сам Писториус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе "Рамштайн" в Германии, 12 стран согласились поставить Киеву свыше 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

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