В 34 штатах Америки подали петицию об исключении бывшего президента Штатов Дональда Трампа из бюллетеней для голосования на республиканских праймериз. В некоторых штатах суды отклонили иски американцев, но в более 20 штатах этот вопрос остается в повестке дня.

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Об этом говорится в материале издания The New York Times, опубликованном в пятницу, 5 января. Журналисты проанализировали данные судебных протоколов и других документов.

В частности в штатах Мэн и Колорадо Трамп был дисквалифицирован из праймериз до рассмотрения апелляций. Еще как минимум в 19 регионах США, как пишут журналисты, вопрос остается нерешенным.

Интересно, что в 21 из 34 штатов, где был инициирован запрет для Трампа, на прошлых выборах главы государства победил действующий глава США Джо Байден. Одними из последних петицию об исключении экс-президента из бюллетеней праймериз подали избиратели в штатах Массачусетс и Иллинойс.

Как известно, дела против Трампа основываются на пункте 14 поправки Конституции США. Принятая после гражданской войны, она призвана лишить возможности занимать государственные должности тому, кто находился на государственной службе и обязался защищать Конституцию, однако "принимал участие в восстании или мятеже".

19 декабря Верховный суд Колорадо признал Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к восстанию и запретил ему участие в президентских выборах на территории штата. Данное решение было принято на основании 3-й части 14-й поправки Конституции США, а также вердикта суда от 18 ноября 2023 года, в котором Трамп был признан виновным в попытке государственного переворота и подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, издание FT озвучило прогноз, что Дональд Трамп не станет снова президентом США. Победу одержит Джо Байден. При этом Вашингтон продолжит финансировать Украину.

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