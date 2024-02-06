Убийца дронов-камикадзе: представлен беспилотник Karma, который может заменить дорогие зенитные ракеты

Компания Wedrones (Абу-Даби, ОАЭ) представила беспилотник Karma для борьбы с дронами-камикадзе. Разработчики охарактеризовали дрон как дешевую и эффективную систему уничтожения барражирующих боеприпасов, призванную заменить дорогие зенитные управляемые ракеты. Стоимость системы – 250 тыс. долларов, и производитель обещает, что БПЛА совершит первый полет уже в этом году.

Karma был представлен на международной выставке беспилотных систем UMEX-2024, которая проходила в январе в Абу-Даби. Представленная модель "антидрона" имеет авиационную аэродинамическую схему с прямым трапециевидным крылом с обтекателем на стыке крыла и фюзеляжа, передает EDR On-Line.

Хвостовое оперение, имеющее форму перевернутой буквы V, установлено на двух хвостовых балках.

БПЛА полностью выполнен из композиционных материалов и оснащен поршневым бензиновым двигателем, расположенным в хвостовой части фюзеляжа, оснащенным двухлопастным толкающим винтом. Производитель двигателя – компания из Германии, название которой разработчики отказались назвать.

Бортовое противодронное вооружение может быть размещено на узлах подвески крыла, которые не были представлены на демонстрируемой модели.

Скорость Karma – 250 км/ч, максимальная высота полета – 5000 метров, дальность связи – 100 км, продолжительность полета – 2 часа. БПЛА взлетает с катапульты и приземляется на шасси. Его можно использовать до 40 раз, после выполнения боевой задачи антидрон возвращается на место запуска.

"Мы уверены, что наша разработка будет востребована на мировом рынке", – сказал представитель компании. По его словам, примерная стоимость системы составляет около 250 тысяч долларов, что меньше стоимости двух ПЗРК Stinger .

Как рассказали журналистам представители компании-разработчика, новый аппарат совершит первый полет уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВСУ получили на вооружение инновационный ударный дрон Shoolika mk6. Он способен наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях. Дальность действия беспилотника – до 10 км, он может нести нагрузку до 6 кг и устойчив к воздействию РЭБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!