Убийства, насилие и тотальные запреты: как живут женщины в Афганистане при "Талибане"

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Убийства, насилие и тотальные запреты: как живут женщины в Афганистане при 'Талибане'

Боевики "Талибана" продолжают ужесточать ограничения прав женщин. Убийства, жесткие наказания, обязательное ношение хиджаба, запрет на обучение – вот новая реальность афганок.

Несмотря на обещания талибов, женщинам теперь нельзя выходить из дома без сопровождения, получать образование вместе с мужчинами, работать на государственных должностях. OBOZREVATEL рассказывает про реальное положение женского населения в Афганистане.

Талибы обещали свободу, но им никто не поверил

После захвата власти талибами многих девушек начали эвакуировать из университетов, а владельцы салонов красоты принялись закрашивать изображения женщин на витринах. В стране в десять раз выросли цены на бурки: если в прошлом году они стоили по 200 афгани (около 2,3 доллара), то теперь – от 2 до 3 тысяч афгани (примерно 23-34 доллара).

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Однако представители исламистского движения пытались убедить женщин, что после захвата власти их жизнь никак не изменится. Радикалы уверяли, что не собираются притеснять чьи-либо права и что каждая девушка сможет работать и ходить в школу или университет. Но, судя по всему, эти обещания боевики выполнять не собираются.

Новые правила образования

"Талибан" обязал студенток вузов носить халат абая и никаб, который закрывают большую часть лица. А проводить лекции им теперь могут только женщины или пожилые мужчины "с хорошей репутацией" и только отдельно от мужчин-студентов. Кроме того, у девушек урок заканчивается на пять минут раньше, чтобы они не могли общаться с мужчинами в перерыве.

Новые правила обучения женщин в вузах

"На практике это сложный план – у нас недостаточно женщин-педагогов или классов, чтобы изолировать девочек. Но тот факт, что они (талибы – Ред.) разрешают девочкам посещать школы и университеты, является большим позитивным шагом", – рассказал профессор университета, попросивший не называть его имени.

Списки незамужних девочек

Еще в августе издание Dailymail сообщало, что талибы начали требовать от имамов захваченных районов списки незамужних женщин в возрасте от 12 до 45 лет, чтобы насильно выдать их замуж за своих боевиков.

Радикалы ходят по домам местных жителей и насильно берут в жены малолетних девочек. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 лет, однако сейчас в сексуальное рабство попадают даже 12-летние дети.

Зверские убийства и наказания

Боевики "Талибана" убили женщину по имени Бану Негар прямо на глазах ее мужа и детей. При этом, по сообщениям СМИ, погибшая была на восьмом месяце беременности.

Представители движения отрицают свою причастность. Вину за преступление боевики возложили на амнистированных заключенных, которые хотели отомстить погибшей, – до декрета она работала надзирательницей в тюрьме.

Погибшая была на восьмом месяце беременности

"Нам известно об этом инциденте. Власти округи уже начали расследование, чтобы обнаружить виновных. Никто из членов организации "Талибан" отношения к этому преступлению не имеет", – заявил пресс-секретарь экстремистов Забиулла Муджахид.

А 12 июля в провинции Фарьяб талибы забили до смерти мать четверых детей по имени Наджия – она отказалась готовить еду на группу из 15 боевиков. "Моя мама сказала им: "Я бедная, что я могу приготовить для вас?". Ее начали избивать. Мама упала в обморок, и они забили ее своими автоматами АК-47", – рассказала 25-летняя дочь погибшей.

Еще один случай зверств исламистов произошел в провинции Тахар. Телеканал Fox News опубликовал фотографию женщины в луже крови, которую талибы расстреляли за то, что она вышла на улицу без паранджи.

Боевики убили женщину, потому что она не надела хиджаб
Запрет на протесты

4 сентября в Кабуле состоялся протест – активистки потребовали от "Талибана" соблюдения своих прав и включения женщин в состав нового правительства. В руках участницы акции держали плакаты с лозунгами: "Мы не те женщины, что были здесь 20 лет назад" и "Равенство — справедливость — демократия".

В итоге боевики разогнали митинг, применив слезоточивый газ, – пострадала как минимум одна из протестующих. "У меня три университетских диплома, а они требуют, чтобы я сидела дома", — возмущенно заявила одна из женщин.

Никакой политики

"Мы не хотим, чтобы женщины были жертвами. Они должны быть в правительственной структуре в соответствии с законами шариата", — ранее говорил высокопоставленный чиновник движения Энамулла Самангани.

На практике же ситуация совершенно иная. Замглавы политического офиса "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай недавно поставил точку в этом вопросе. На вопрос, займут ли женщины и этнические меньшинства места в новом афганском правительстве, представитель движения заявил, что женщины могут продолжать свою работу, но на высших постах или в кабинете министров их "не может быть".

Женщины не смогут участвовать в политической жизни страны
Талибы охотятся на секс-работниц

По информации газеты The Sun, талибы занимаются просмотром порносайтов, чтобы вычислить афганских проституток. По словам источников издания, девушкам, которые были замечены за непристойным поведением, грозит смертная казнь. Особую ярость у боевиков вызывают женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

"Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить", — заявил один из источников.

У журналисток больше нет работы

Несмотря на обещания талибов, журналистки сталкиваются с угрозами и преследованиями из-за своей работы. Организация Репортеры без границ установила, что из 510 женщин, которые работали в восьми крупнейших средствах массовой информации Афганистана, только 76 сохранили свои должности. Иными словами, журналистки находятся в процессе исчезновения из Кабула.

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