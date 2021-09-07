Убийства, насилие и тотальные запреты: как живут женщины в Афганистане при 'Талибане'

Боевики "Талибана" продолжают ужесточать ограничения прав женщин. Убийства, жесткие наказания, обязательное ношение хиджаба, запрет на обучение – вот новая реальность афганок.

Несмотря на обещания талибов, женщинам теперь нельзя выходить из дома без сопровождения, получать образование вместе с мужчинами, работать на государственных должностях. OBOZREVATEL рассказывает про реальное положение женского населения в Афганистане.

После захвата власти талибами многих девушек начали эвакуировать из университетов, а владельцы салонов красоты принялись закрашивать изображения женщин на витринах. В стране в десять раз выросли цены на бурки: если в прошлом году они стоили по 200 афгани (около 2,3 доллара), то теперь – от 2 до 3 тысяч афгани (примерно 23-34 доллара).

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Однако представители исламистского движения пытались убедить женщин, что после захвата власти их жизнь никак не изменится. Радикалы уверяли, что не собираются притеснять чьи-либо права и что каждая девушка сможет работать и ходить в школу или университет. Но, судя по всему, эти обещания боевики выполнять не собираются.

"Талибан" обязал студенток вузов носить халат абая и никаб, который закрывают большую часть лица. А проводить лекции им теперь могут только женщины или пожилые мужчины "с хорошей репутацией" и только отдельно от мужчин-студентов. Кроме того, у девушек урок заканчивается на пять минут раньше, чтобы они не могли общаться с мужчинами в перерыве.

"На практике это сложный план – у нас недостаточно женщин-педагогов или классов, чтобы изолировать девочек. Но тот факт, что они (талибы – Ред.) разрешают девочкам посещать школы и университеты, является большим позитивным шагом", – рассказал профессор университета, попросивший не называть его имени.

Еще в августе издание Dailymail сообщало, что талибы начали требовать от имамов захваченных районов списки незамужних женщин в возрасте от 12 до 45 лет, чтобы насильно выдать их замуж за своих боевиков.

Радикалы ходят по домам местных жителей и насильно берут в жены малолетних девочек. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 лет, однако сейчас в сексуальное рабство попадают даже 12-летние дети.

Боевики "Талибана" убили женщину по имени Бану Негар прямо на глазах ее мужа и детей. При этом, по сообщениям СМИ, погибшая была на восьмом месяце беременности.

Представители движения отрицают свою причастность. Вину за преступление боевики возложили на амнистированных заключенных, которые хотели отомстить погибшей, – до декрета она работала надзирательницей в тюрьме.

"Нам известно об этом инциденте. Власти округи уже начали расследование, чтобы обнаружить виновных. Никто из членов организации "Талибан" отношения к этому преступлению не имеет", – заявил пресс-секретарь экстремистов Забиулла Муджахид.

А 12 июля в провинции Фарьяб талибы забили до смерти мать четверых детей по имени Наджия – она отказалась готовить еду на группу из 15 боевиков. "Моя мама сказала им: "Я бедная, что я могу приготовить для вас?". Ее начали избивать. Мама упала в обморок, и они забили ее своими автоматами АК-47", – рассказала 25-летняя дочь погибшей.

Еще один случай зверств исламистов произошел в провинции Тахар. Телеканал Fox News опубликовал фотографию женщины в луже крови, которую талибы расстреляли за то, что она вышла на улицу без паранджи.

4 сентября в Кабуле состоялся протест – активистки потребовали от "Талибана" соблюдения своих прав и включения женщин в состав нового правительства. В руках участницы акции держали плакаты с лозунгами: "Мы не те женщины, что были здесь 20 лет назад" и "Равенство — справедливость — демократия".

В итоге боевики разогнали митинг, применив слезоточивый газ, – пострадала как минимум одна из протестующих. "У меня три университетских диплома, а они требуют, чтобы я сидела дома", — возмущенно заявила одна из женщин.

"Мы не хотим, чтобы женщины были жертвами. Они должны быть в правительственной структуре в соответствии с законами шариата", — ранее говорил высокопоставленный чиновник движения Энамулла Самангани.

На практике же ситуация совершенно иная. Замглавы политического офиса "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай недавно поставил точку в этом вопросе. На вопрос, займут ли женщины и этнические меньшинства места в новом афганском правительстве, представитель движения заявил, что женщины могут продолжать свою работу, но на высших постах или в кабинете министров их "не может быть".

По информации газеты The Sun, талибы занимаются просмотром порносайтов, чтобы вычислить афганских проституток. По словам источников издания, девушкам, которые были замечены за непристойным поведением, грозит смертная казнь. Особую ярость у боевиков вызывают женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

"Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить", — заявил один из источников.

Несмотря на обещания талибов, журналистки сталкиваются с угрозами и преследованиями из-за своей работы. Организация Репортеры без границ установила, что из 510 женщин, которые работали в восьми крупнейших средствах массовой информации Афганистана, только 76 сохранили свои должности. Иными словами, журналистки находятся в процессе исчезновения из Кабула.