У здания Пентагона произошла перестрелка, есть убитый и пострадавшие. видео

Утром во вторник, 3 августа, у входа в Пентагон прозвучали выстрелы. В результате стрельбы по меньшей мере один человек был убит, а также несколько человек получили ранения. Штаб-квартиру вооруженных сил США заблокированы.

Об этом сообщило издание Associated Press. Отмечается, что инцидент произошел перед главным входом в здание Пентагона около центра транзитных перевозок, где расположены метро и автобусная остановка. Этим маршрутом обычно пользуются рядовые сотрудники американского военного ведомства.

Журналист AP рассказали, что слышали звуки выстрелов у здания министерства обороны США и крик полиции: "Стрелок".

По словам двух человек, которые общались с агентством на условиях анонимности, по меньшей мере один человек был убит. Официально эта информация не подтверждена.

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Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о нескольких раненых.

Сотрудникам Пентагона приказано не покидать здание.

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