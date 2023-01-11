У Украины нет посла в 'Республике Сербской': в МИД прокомментировали скандальное заявление Додика

В Министерстве иностранных дел отреагировали на неоднозначное заявление лидера так называемой Республики Сербской Милорада Додика, который указал, что посол Украины в Хорватии "нежелательная персона" в его якобы государстве. Так называемый президент выдал такую фразу, чтобы угодить диктатору Владимиру Путину, поскольку его сербская квазиреспублика представляет собой сателлит РФ.

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Позицию Украины озвучил спикер МИД Олег Николенко на своем Facebook. Он заметил, что подобная новость от столь специфического политика не заслуживает никакого внимания, но, увы, может повлечь нежелательные международные последствия.

"У Украины нет посла в т.н. "Республике Сербской". Василий Кирилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе. Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, полномочия в области внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума последней", – подчеркнул дипломат.

Николенко подчеркнул, что Додик не имеет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как бестолковую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю.

Отметим, что Милорад Додик накануне выступил с панегириком в адрес кремлевского тирана Владимира Путина и призывом наградить его высшей наградой Республики Сербской. На это отреагировал посол Украины в Загребе Василий Кирилич, назвав это выступление "наградой от террориста террористу".

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