У Трампа рассматривают возможность закрытия некоторых консульств США ради экономии – NBC

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность закрытия консульств и дипломатических ведомств Соединенных Штатов в некоторых странах. Таким образом американские власти пытаются сократить расходы Госдепартамента.

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Сразу три представителя администрации подтвердили, что такой вопрос стоит на повестке дня. Об этом сообщает NBC News.

В число тех, которые могут быть закрыты, входят консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана. Чиновники заявили, что Трамп рассмотрел список консульств, но окончательное решение еще не принято. Кроме того, сроки возможного закрытия еще не установлены.

Некоторые консульства были переданы на рассмотрение должностными лицами Госдепартамента, которым было предложено оценить их соответствие программе Трампа "Америка прежде всего" как меру их важности. Чиновники также рассматривают дипломатическую необходимость консульств и рассматривают типы дополнительных государственных мероприятий, которые могут в них проводиться, например, военные контакты с другими странами и сбор разведданных.

По словам чиновников, основная часть консульств в Европе, которые могут оказаться под угрозой, находятся в Германии и Франции. Государственный департамент запросил у консульств информацию об их общей деятельности.

Напомним, представители администрации президента США Дональда Трампа проводят консультации с Киевом о переговорах с Россией. Вероятно, план специального представителя американского главы по Украине и России Кита Келлога будет относительно сбалансированным – часть интересов Украины учитывается, "но пока явно не все".

Ранее сообщалось, что в Украину приедет министр финансов США Скотт Бессент. Ожидается, что он проведет переговоры с властями о доступе США к украинским редкоземельным минералам.

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