У российских оккупантов заканчиваются высокоточные управляемые боеприпасы – Пентагон

В войне с Украиной РФ потратила множество высокоточных боеприпасов, запас которых заканчивается. Скорее всего, оккупанты будут полагаться на так называемые неуправляемые бомбы и артиллерию.

Такое предположение высказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Его процитировало агентство Reuters.

"У России заканчиваются высокоточные управляемые боеприпасы", – кратко отметил он.

Также высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что не верит, что глава страны-агрессора Владимир Путин хочет открытого конфликта с НАТО.

Ранее три официальных лица США сообщили агентству Reutes, что РФ страдает от высокого уровня отказов для некоторых из ее высокоточных ракет. По словам чиновников, знакомых с данными разведки, он достигает 60%.

Видео дня

В то же время они подчеркнули, что российские силы в противостоянии с украинскими защитниками понесли тяжелые потери и испытывают недостаток в боеприпасах.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц открытой войны РФ выпустила по городам Украины более 1200 ракет. Вместе с тем меткость оккупантов серьезно подводит – только 39% из них попали в цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!