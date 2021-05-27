У Путина ответили Дуде на 'ненормальную Россию'

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлением главы Польши Анджея Дуды, что Россия – "ненормальная страна". По его словам, Кремль относится к таким определениям негативно и считает их беспочвенными.

Об этом сообщили подконтрольные Москве СМИ. Песков подчеркнул, что высказывание Дуды о России не было мотивировано политической мудростью.

"Россия это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. Россия ищет дружественные отношения со всеми соседями, в том числе и с Польшей", – заметил пресс-секретарь Путина.

Он также указал, что польские политики часто неверно трактуют мотивы действий российских властей, поскольку "их глаза застилает ненависть к России".

Напомним, что во время визита на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией президент Польши Анджей Дуда заявил следующее:

"Российские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к войнам. Это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, она – государство-агрессор, что можно увидеть в таких местах, как эта линия разграничения".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Грузия заявляла о подозрительных действиях со стороны жителей непризнанной республики Южной Осетии на территориях, подконтрольных Тбилиси.