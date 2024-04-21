Прошли два года и пятьдесят семь дней войны. На фронте особых изменений не произошло. Но вчера Путин ударил по Днепру. Результат – восемь трупов. Включая двоих детей. А сегодня (20 апреля – Ред.) – бомбил Одессу. Слава Богу убитых нет. Но много раненных, включая мать с ребенком.

На российских каналах ведущие картинно удивляются: чего это украинцы их так ненавидят? Эти хо..лы – просто звери какие-то… Честное слово… С чего бы это? Просто ума не приложу…

Тем временем Палата представителей Конгресса США приняла решение по всем четырем законопроектам, включая законопроекты о помощи Украине в размере 61 млрд. долларов и Израилю в размере 27 млрд. долларов.

Теперь, на следующей неделе (предположительно – во вторник), эти законопроекты будут рассмотрены в Сенате, а потом (если там все пройдет штатно), то к концу недели они лягут на подпись Байдена. Американские СМИ пишут, что Пентагон уже на низком старте и как только будет отмашка из Белого дома - в течении считанных дней поставит в Украину остро необходимые артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.

И вот только тогда можно будет выдохнуть и сказать, что самое страшное позади. Так что нужно запастись терпением и подождать еще пару недель. Лишь только тогда мы увидим реальные результаты сегодняшнего голосования в Конгрессе.

На это решение уже прореагировали в Кремле. Песков заявил, что "это решение еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину". Я, честно говоря, до сих пор наивно полагал, что это как раз песковский хозяин Путин разоряет Украину своими бомбардировками, а оказывается это Америка ее разоряет тем, что поставляет ей средства ПВО, защищающие ее от путинских бомбардировок.

Также он сообщил, что теперь, по его мнению, "возрастет число погибших украинцев в ВСУ по вине киевского режима". Эта его мысль меня окончательно озадачила: я всегда полагал, что это путинская армия убивает украинцев, а оно видишь как: оказывается они гибнут по вине киевского режима… Век живи - век учись.

Не промолчал и Димон Медведев. Он сообщил во-первых, что в Украине "идет гражданская война разделенного народа нашей ранее единой страны", а во-вторых, пожелал, чтобы такая же "гражданская война" началась в самих США. А российский МИД попросту заявил, что "Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности".

В результате я так и не понял, чего они все сказали. Они там в Москве так до сих пор и не договорились, как назвать то, что происходит в Украине. Песков говорит, что это киевский режим сам убивает украинцев, Медведев рассказывает про гражданскую войну единого народа, а российский МИД – про то, что это терроризм. Согласитесь, что нынешняя война не может быть одновременно и тем, и другим и третьим.

Мне кажется все значительно проще. В Кремле просто находятся в замешательстве. Они не знают как теперь дальше вести войну. Они, имея огромное преимущество в артиллерии, авиации и даже просто в численности армии, за полгода американской паузы не смогли добиться никаких заметных успехов, как говорят военные – оперативного уровня.

И, это значит, что теперь, когда их преимущество перестанет быть таким подавляющим, они тем более уже никогда не смогут добиться ничего существенного. Единственное, что они могут, так это продолжать бессмысленное истребление своих солдат и ресурсов. Никакого "освобождения" так опрометчиво записанных в российскую конституцию территорий им не видать как своих ушей.

Так что у Путина сегодня плохой день. Ей-ей, Вован, это попандос. Мне даже тебя немножко жаль. Ты был последнее время весь из себя такой снисходительный и вальяжный. Так охотно комментировал "полный провал украинского контрнаступления". Теперь настала пора рассказать, чем закончилось твое наступление. Авдеевкой? Это все? Негусто…

А народу сколько ты угробил? Молчишь? Правильно… Что тут скажешь? А ведь сейчас еще ATACMS в Украину приедут. И еще семь батарей ЗРК Patriot. Взорвут украинцы твой любимый Крымский мост, ты захочешь ответить - а никак: Patriot небо закрыли…

По всему получается, что теперь у тебя началась черная полоса. Надеюсь, что навсегда.

Потому, что наше дело правое. А не твое. И поэтому твоя армия будет разбита и победа будет за нами, а не за тобой.

Слава Украине!

А Израиль я поздравляю с тем, что Америка доказала, что она его верный союзник. Так было и так будет. Это тем более правильно, что в понедельник начинается еврейская Пасха. И это всегда приятно получить такой подарок на праздник. Причем праздник освобождения. Самый лучший в мире праздник.