У побережья Калифорнии сняли на видео необычную рыбу: у нее полупрозрачная голова

У побережья Калифорнии (США) ученым удалось снять редкую рыбу, которая водится только на глубоководье. Это малоротая макропинна (Macropinna microstoma, или бочкоглаз, – рыба со светящимися вращающимися зелеными глазами и прозрачной головой.

Как рассказал Dailymail, глубоководное существо было обнаружено специалистами Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI – частный некоммерческий океанографический исследовательский центр) с помощью своего дистанционно управляемого транспортного средства (ROV). Они же уточнили, что это не первая встреча с рыбой, однако сейчас ее удалось хорошо рассмотреть.

"Дистанционно управляемые аппараты MBARI Ventana и Doc Ricketts зарегистрировали более 5600 успешных погружений и записали более 27 600 часов видео – но эту рыбу нам удалось встретить только девять раз", –сказано в описании видео.

Видео дня

Ученые рассказали, что рыба живет на глубине 2000 футов. У нее прозрачная голова и темное туловище. И она "чем-то похожа на пришельца". В то же время, она достаточно небольшая – всего около 15 сантиметров. Известно, что живет рыба в субарктических и умеренных водах Тихого океана от Берингова моря до Японии и Калифорнийского залива. .

"У нее есть два небольших углубления там, где обычно находятся глаза, но там на самом деле есть два светящихся зеленых шара, которые закатываются вверх, к макушке", – рассказали они.

Специалисты объяснили, что глаза рыба закатывает, потому что ищет пищу – других рыб и планктон, которые время от времени проплывают у нее над головой.

"Ее глаза – трубчатые. Такие обычно встречаются у глубоководных существ, состоящие из многослойной сетчатки и большой линзы, что даем им очень хорошее зрение в темноте", – сказано в статье.

Ученые отметили, что недавно убедились, что глаза рыбы могут двигаться. Хотя ранее считалось, что те зафиксированы и ограничены в своих оптических возможностях.

Морские биологи также обнаружили, что рыба использует свои большие плоские плавники, чтобы оставаться неподвижным в воде.

"Это означает, что окружающие его существа не могут его ясно видеть. Хищники, прячущиеся над ним, тоже не могут его обнаружить, однако он может смотреть вверх, чтобы охотиться на мелкую рыбу и планктон, которыми питается. Когда подходящий кусок проплывает мимо, рыба нападает из темноты и быстро поглощает свою добычу", – рассказали эксперты.

Относительно зеленого света, который исходит из глаз существа, биологи считают, что тот выполняет функцию светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз - его любимой еды.

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