У побережья Калифорнии сняли на видео необычную рыбу: у нее полупрозрачная голова

Елена Расенко
Мир
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У побережья Калифорнии сняли на видео необычную рыбу: у нее полупрозрачная голова

У побережья Калифорнии (США) ученым удалось снять редкую рыбу, которая водится только на глубоководье. Это малоротая макропинна (Macropinna microstoma, или бочкоглаз, – рыба со светящимися вращающимися зелеными глазами и прозрачной головой.

Как рассказал Dailymail, глубоководное существо было обнаружено специалистами Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI – частный некоммерческий океанографический исследовательский центр) с помощью своего дистанционно управляемого транспортного средства (ROV). Они же уточнили, что это не первая встреча с рыбой, однако сейчас ее удалось хорошо рассмотреть.

"Дистанционно управляемые аппараты MBARI Ventana и Doc Ricketts зарегистрировали более 5600 успешных погружений и записали более 27 600 часов видео – но эту рыбу нам удалось встретить только девять раз", –сказано в описании видео.

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Ученые рассказали, что рыба живет на глубине 2000 футов. У нее прозрачная голова и темное туловище. И она "чем-то похожа на пришельца". В то же время, она достаточно небольшая – всего около 15 сантиметров. Известно, что живет рыба в субарктических и умеренных водах Тихого океана от Берингова моря до Японии и Калифорнийского залива. .

Внешность у этой рыбы совершенно инопланетная.

"У нее есть два небольших углубления там, где обычно находятся глаза, но там на самом деле есть два светящихся зеленых шара, которые закатываются вверх, к макушке", – рассказали они.

Специалисты объяснили, что глаза рыба закатывает, потому что ищет пищу – других рыб и планктон, которые время от времени проплывают у нее над головой.

"Ее глаза – трубчатые. Такие обычно встречаются у глубоководных существ, состоящие из многослойной сетчатки и большой линзы, что даем им очень хорошее зрение в темноте", – сказано в статье.

Ученые отметили, что недавно убедились, что глаза рыбы могут двигаться. Хотя ранее считалось, что те зафиксированы и ограничены в своих оптических возможностях.

Морские биологи также обнаружили, что рыба использует свои большие плоские плавники, чтобы оставаться неподвижным в воде.

Впервые малоротая макропинна была обнаружена и описана учеными в 1939 году.

"Это означает, что окружающие его существа не могут его ясно видеть. Хищники, прячущиеся над ним, тоже не могут его обнаружить, однако он может смотреть вверх, чтобы охотиться на мелкую рыбу и планктон, которыми питается. Когда подходящий кусок проплывает мимо, рыба нападает из темноты и быстро поглощает свою добычу", – рассказали эксперты.

Относительно зеленого света, который исходит из глаз существа, биологи считают, что тот выполняет функцию светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз - его любимой еды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США обнаружили огромную рыбу с оранжевой и серебряной чешуей.

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