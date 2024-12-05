'У нас неоднократно были инциденты': Писториус заявил, что Россия увеличивает свое присутствие в Балтийском море

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия в течение некоторого времени увеличивает свое присутствие в Балтийском море. Он также отметил, что РФ уже не раз демонстрировала там провокационное поведение.

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Заявление немецкого министра приводит n-tv. По словам Писториуса, присутствие российского военно-морского флота и гражданских кораблей в Балтийском море значительно выросло. Также иногда там присутствует китайский флот.

"Это свидетельствует о стратегической важности Балтийского моря для многих, особенно для России и Китая, в том числе и в плане обхода санкций", – сказал Писториус.

Министр обороны Германии отметил, что Россия часто прибегает к провокационному поведению, характерному еще для времен холодной войны.

"У нас неоднократно были инциденты в Балтийском море, которые приводили к предупредительным выстрелам в воздух, предупредительным выстрелам в воду", – рассказал он.

Писториус сравнил такие действия со случаями, когда российские истребители без опознавательных знаков совершали полеты над странами Балтии, проверяя реакцию НАТО.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия только за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за один год. Потому, по его словам, Европа стоит перед долгосрочной угрозой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус ранее высказал мнение, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину больше не является региональным. Потому что в этой войне Путин борется за новый мировой порядок и диктатор "полностью перешел на военную экономику".

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