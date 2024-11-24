Россия за три месяца производит столько оружия, сколько Евросоюз за весь год – министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за один год. По его словам, поэтому Европа стоит перед долгосрочной угрозой.

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Он подчеркнул, что российская захватническая война против Украины "больше не является региональной". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

"Российский диктатор Владимир Путин полностью перешел на военную экономику. Россия за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько ЕС в год", – подчеркнул Писториус.

Глава МИД Германии напомнил, что в своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок".

По мнению немецкого чиновника, диктатор РФ "уже видит себя победителем" в войне против Украины. В то же время он подчеркнул, что сейчас в мире на полную идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями со страны-агрессора России.

"Наша безопасность является хрупким активом. Германия должна ускорить темпы и инвестировать больше в свой военный потенциал", – отметил Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что полномасштабное вторжение войск РФ в Украину больше не является региональной войной, поскольку в ней российский диктатор Путин борется за новый мировой порядок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что Европа не готова противостоять тактике "измора", которую ведет Россия не только против Украины, но и всего коллективного Запада. Эта российская стратегия направлена на уничтожение прежде всего экономического и морального положения стран.

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