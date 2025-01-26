"У нас недостаточно средств противодействия": президент Австрии признал высокий уровень путинской дезинформации
Президент Австрии Александер ван дер Беллен обратил внимание на опасное влияние российской дезинформации, активно распространяемой пропагандой Кремля. Он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не только вызвал войну в Украине, но и активно пытается дестабилизировать западные общества из-за распространения дезинформации.
Об этом Беллен сказал в выступлении на новогоднем приеме для дипломатического корпуса в Вене. По его словам, российская пропаганда направлена не только на внутреннее управление в России, но и подрыв доверия и единства в Европе и США.
"Война на европейской земле продолжается. Президент Путин принес ее к нам, и никто не знает, когда он отпустит свою жертву – Украину. Более того, в своей стране он разжигает ненависть к Западу, а внутри наших стран пытается дестабилизировать наши демократические, либеральные общества с помощью дезинформации", – подчеркнул ван дер Беллен.
Президент Австрии признал, что западные страны недостаточно готовы к подобным угрозам. Он подчеркнул, что на данный момент у них нет достаточно инструментов для эффективного противодействия лжи и искажениям, которые распространяются через социальные сети и другие платформы.
"И кажется, что началась большая борьба за сознание людей и правительств", – заявил он.
По его мнению, для успешной борьбы с этой проблемой необходимо укреплять международное сотрудничество и совместно противостоять вызовам.
"Сейчас, как никогда раньше, нам нужно работать вместе, говорить друг с другом, слушать друг друга и находить совместные решения. Нам нужны партнерства, многосторонность – ЕС, ООН – и нам нужна дипломатия. Потому что вместе мы сильнее", – отметил он.
В частности, Беллен подчеркнул важность активного участия Австрии в европейской и международной политике, заявив, что Австрия будет оставаться стабильным партнером в ЕС и подаст заявку на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на период 2027-2028 годов.
Напомним, Кремль начал информационную операцию, направленную на создание ошибочного впечатления о том, что российская экономика работает хорошо. Это происходит на фоне длительных многочисленных показателей макроэкономического неблагополучия в стране-агрессоре.
Как сообщал OBOZ.UA, российская служба государственной статистики (Росстат) после требований диктатора Путина "замедлила рост цен" изменила методику подсчета инфляции. Это позволит властям РФ скрывать реальные данные о росте цен в стране.
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