Президент Австрии Александер ван дер Беллен обратил внимание на опасное влияние российской дезинформации, активно распространяемой пропагандой Кремля. Он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не только вызвал войну в Украине, но и активно пытается дестабилизировать западные общества из-за распространения дезинформации.

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Об этом Беллен сказал в выступлении на новогоднем приеме для дипломатического корпуса в Вене. По его словам, российская пропаганда направлена не только на внутреннее управление в России, но и подрыв доверия и единства в Европе и США.

"Война на европейской земле продолжается. Президент Путин принес ее к нам, и никто не знает, когда он отпустит свою жертву – Украину. Более того, в своей стране он разжигает ненависть к Западу, а внутри наших стран пытается дестабилизировать наши демократические, либеральные общества с помощью дезинформации", – подчеркнул ван дер Беллен.

Президент Австрии признал, что западные страны недостаточно готовы к подобным угрозам. Он подчеркнул, что на данный момент у них нет достаточно инструментов для эффективного противодействия лжи и искажениям, которые распространяются через социальные сети и другие платформы.

"И кажется, что началась большая борьба за сознание людей и правительств", – заявил он.

По его мнению, для успешной борьбы с этой проблемой необходимо укреплять международное сотрудничество и совместно противостоять вызовам.

"Сейчас, как никогда раньше, нам нужно работать вместе, говорить друг с другом, слушать друг друга и находить совместные решения. Нам нужны партнерства, многосторонность – ЕС, ООН – и нам нужна дипломатия. Потому что вместе мы сильнее", – отметил он.

В частности, Беллен подчеркнул важность активного участия Австрии в европейской и международной политике, заявив, что Австрия будет оставаться стабильным партнером в ЕС и подаст заявку на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на период 2027-2028 годов.

Напомним, Кремль начал информационную операцию, направленную на создание ошибочного впечатления о том, что российская экономика работает хорошо. Это происходит на фоне длительных многочисленных показателей макроэкономического неблагополучия в стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZ.UA, российская служба государственной статистики (Росстат) после требований диктатора Путина "замедлила рост цен" изменила методику подсчета инфляции. Это позволит властям РФ скрывать реальные данные о росте цен в стране.

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