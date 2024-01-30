"У мира есть имя": Орбан расхвалил Трампа и заявил, что тот способен остановить войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан расхвалил одиозного политика Дональда Трампа, назвав его "самым успешным на международной арене президентом США". Орбан намекнул: мол, полномасштабной войны России в Украине не было бы, если бы Штаты возглавлял Трамп.

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Такие тезисы глава правительства Венгрии озвучил в интервью французскому изданию Le Point. Материал обнародовала пресс-служба политика.

Орбан похвалил Трампа за то, что тот на посту президента Америки "не начал ни одной войны".

Он напомнил о посредничестве бывшего президента США в подписании т. н. Соглашений Авраама – серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Они "были единственным серьезным шансом принести мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложный Ближневосточный регион", считает венгерский премьер.

Орбан верит, что если бы в феврале 2022 года лидером Соединенных Штатов был Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – восхвалил американского политика премьер Венгрии.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил о намерении бороться до последнего с соглашением Сената о государственной границе США. Также он похвалил республиканца, спикера Палаты представителей Майка Джонсона за то, что тот объявил законопроект "мертвым".

– Трамп не раз публично расхваливал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами. По словам Трампа, Орбан якобы "великий лидер в Европе".

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