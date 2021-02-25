У Лукашенко огромный антирейтинг, ситуация в Беларуси ухудшается, – аналитик

В Беларуси ухудшается социально-экономическая ситуация, а у нелегитимного президента Александра Лукашенко до сих пор сохраняется огромный антирейтинг среди населения страны.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик Андрей Елисеев. По его словам, перед Лукашенко сейчас стоят три основные задачи:

утихомирить протесты и акты гражданского сопротивления; увести внимание на подконтрольный процесс "конституционных изменений"; не допустить экономического обвала.

"Он чисто показушно и имитационно достигает свои микрозадачи, но в реальности глубинных изменений нет: у него остается огромный антирейтинг, большинство белорусов не верят в его конституционную имитацию. Совсем мало публичной информации по его встрече с Путиным. Пожалуй, из заявлений двух сторон в ближайшие дни будет яснее", – уточнил аналитик.

Он также прокомментировал фразу экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о проигрыше протестующих. По его словам, "эти слова были неверно истолкованы и вырваны из контекста. Она не имела в виду, что протесты проиграли, а что временно массовые уличные протесты прекратились".

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский военный комиссар Андрей Кривоносов устроил флешмоб массовых рукопожатий, чтобы якобы передать "заряд энергии и решимости" от самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.