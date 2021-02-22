Лукашенко приехал к Путину на "поклон": о чем договорились

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля встретился в Сочи (РФ) с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы развития двухсторонних отношений.

Он поблагодарил главу РФ якобы за помощь экономике республики, пишет ТАСС. Также Лукашенко выразил надежду на продолжение в будущем переговоров с Путиным с глазу на глаз.

"Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии. Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер", – сказал самопровозглашенный президнт.

Путин назвал Беларусь "самым крупным торгово-экономическим партнером", на долю которого приходится около 50% товарооборота страны.

Также он сказал, что в феврале и марте Россия поставит новые партии вакцины от коронавируса в Беларусь и уже передала Минску технологии производства препарата.

Ранее стало известно о том, что Лукашенко планировал до конца февраля посетить Россию и встретиться с Путиным. Возможной темой переговоров СМИ называли новый кредит Беларуси от РФ в размере $3 млрд.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Лукашенко выдал очередную речь о единстве Беларуси с Россией. По мнению самопровозглашенного президента, от этого "зависит, будет ли мир в регионе".