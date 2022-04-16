У Лаврова подтвердили, что официально разослали угрозы всем странам, которые дают Украине оружие

Министерство иностранных дел России на самом деле официально разослало ноты с угрозами международным партнерам Украины. Причина – поставки вооружения нашей стране, необходимого для борьбы с агрессором.

Как передает "Коммерсантъ", эту информацию подтвердила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая нота была направлена "по всем странам", а не только в США.

Накануне президент США Джо Байден заявил о серьезном расширении спектра вооружений, которые поставляются Украине. Затем издание The Washington Post сообщило, что в ответ РФ отправила Вашингтону дипломатическую ноту. Страна-агрессор требовала прекратить предоставлять военную помощь нашему государству, угрожая "непредсказуемыми последствиями".

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В свою очередь в Госдепе США ответили Кремлю, что никто не сможет заставить Байдена отступить от выбранной стратегии. Ведь американцы начали помогать Украине еще до полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден в разговоре с Зеленским сообщил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.