У Кремля есть повод для беспокойства: в ISW объяснили позицию Китая по отношению к России и войне в Украине

В Кремле озабочены позицией Китая относительно двусторонних отношений с Россией. Несмотря на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о "всеобъемлющем партнерстве" и общих международных интересах, Пекин не желает принимать в этом полноценное участие.

Кроме того, Китай продолжает удерживать преимущество в российско-китайских отношениях, несмотря на недавние сообщения о его готовности все больше помогать России в военных действиях в Украине. Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Там обратили внимание на сообщения росСМИ после встреч Лаврова с президентом Китая Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И в Пекине 9 апреля. Согласно сообщениям российских медиа, стороны обсудили совместные усилия России и Китая по борьбе с мнимым "двойным сдерживанием" Запада.

Лавров заявил, что российско-китайское "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие" достигли "беспрецедентного уровня", и что Россия и Китай имеют взаимные международные интересы и будут координировать усилия по решению внутренних и внешних проблем.

Также, отмечают аналитики, Китай и Россия "обменялись мнениями" относительно возможных путей прекращения войны в Украине. Обе стороны назвали "бесполезными" международные встречи, на которых обсуждается прекращение войны без России. Кроме того, Москва положительно оценивает предложения Китая, предположительно, речь идет о "мирном плане" из 12 пунктов, который Китай обнародовал в феврале 2023 года.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль озабочен нежеланием Китая полноценно участвовать в желаемом для России неограниченном партнерстве", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Bloomberg сообщило, что США уведомили союзников об усилении отношений Китая и России в сфере военной поддержки. В частности, китайская сторона начала предоставлять РФ данные геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

– В Китае заявили, что российско-украинская война должна закончиться переговорами, и "в политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших". Пекин имеет "нормальные" отношения с Москвой, "дискредитировать" которые другие государства не должны.

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