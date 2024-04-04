"Не должно быть победителей и проигравших": в Китае выдали новое заявление о войне в Украине и похвастались нормальными отношениями с РФ

В Китае заявили, что российско-украинская война должна закончится переговорами, и "в политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших". Пекин имеет "нормальные" отношения с Москвой, "дискредитировать" которые другие государства не должны.

С соответствующими заявлениями на пресс-конференции 3 апреля выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его процитировал сайт Министерства иностранных дел Китая.

Дипломат утверждает, что у Пекина "последовательная, ясная и прозрачная" позиция касательно войны, развязанной Российской Федерацией в Украине. Нападение РФ на суверенное государство Вэньбинь назвал "украинским кризисом".

По его мнению, есть риск "дальнейшего ухудшения и эскалации", чего нужно избегать. Мол, "положить конец конфликту" нужно "путем переговоров, а не боевых действий".

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших. Скорее, должен восторжествовать мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Пекин не создавал этот "конфликт", никогда не был его стороной и "никогда не предоставлял летальное оружие или технику какой-либо стороне".

"Мы не искали и не будем искать выгоды от конфликта. Другие страны не должны дискредитировать и нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией, не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний, а также не должны бессмысленно перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию между лагерями", – сказал Вэньбинь.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский глава лично предостерег коллегу воздержаться от поддержки оборонно-промышленной базы РФ, сообщил советник Белого дома Джон Кирби.

– Ранее спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что у Пекина есть собственное видение способа политического урегулирования войны России против Украины.

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