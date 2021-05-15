Несколько слов об Израиле и ситуации в тамошних краях.

1. Ясно одно – Нетаниягу серьёзных наземных операций не планирует. То есть на границе не создан бронированный кулак в 200-300 танков, в 100.000 человек и переброшены с других фронтов военные самолёты. Ничего подобного не будет.

2. Почему? Потому что в нашем мире, где всё имеет абсолютно чёткую цену, даже человеческая жизнь – для полного уничтожения Хамаса в Газе нужно примерно 100 человек жертв среди израильского населения. Тогда и только тогда есть и общественное мнение внутри страны и также законное внешнеполитическое обоснование на штурм Газы с ножами в зубах. Вот так, без соплей если.

3. Потому мы идём к очередному перемирию ради перемирия, так как проблема не решается. Решить её можно только жертвами и кровью с обеих сторон – или полной зачисткой Газы. Где жертвы будут за 12-15.000 человек и где то надо рассчитывать на 300 жертв среди израильских солдат.

4. Нужно ли обсуждать прогрессивно шизоидную левую прессу в мире, которая расставляет акценты и подаёт информацию в том виде, чтобы стало ясно, что Израиль это исчадие ада – я думаю не нужно. Особо "радует" газета NT, которая просто гонит откровенную подмену понятий и давит на чувства, задавая вопрос, в стиле, а если у вас подорвут вашего ребёнка, бомбой с самолёта или с тупым предложением, что евреи смогут ужиться с вернувшимися миллионами арабских беженцев и их потомками.

5. Пока сторонний наблюдатель не поймёт тактику ведения подобной войны на телевизоре, то объяснять бесполезно. Начинается с того, что арабы начинают стрелять, якобы по абсолютно легитимному поводу. Но при ближайшем рассмотрении – повод, вообще не повод, а предлог. Дальше начиная стрелять, особо никуда не целясь, главное в сторону Израиля, арабы провоцируют израильский ответ, который не делается хулиганами на улице, а профессиональной армией, которая если бьёт, то бьёт больно. Потому арабы в таком случае используют тактику продажи этой войны на тв для полезных идиотов – размещая свои ракеты и установки, на крыше госпиталя, рядом с детским садом, во дворе школы и т.д. С расчётом на то, что, чем больше детей или больных погибнет от ответного израильского удара, тем лучше для их пропаганды и тем больше будут верещать полезные идиоты на разных социальных сетях. Метод этот проверенный и надёжный. Потому либо нужно взять на себя смелость не реагировать, если тебя называют фашистом (как и расистом в последнее время) в ответ на твои законные, ответные действия, либо можно сразу сдаваться. Ведь воевать с армией мерзавцев и бандитов, которым плевать на собственных детей, стариков и женщин, по другому невозможно.

6. Политически проблема не решаема. Я не вижу и не могу увидеть, а кто и как её может решить, имея двоевластие среди палестинцев и полное отсутствие реального желания как-то договариваться. Куда удобнее просто тянуть время и зарабатывать на самом процессе, а не на его окончании.

7. В Израиле тоже полно причин видимых и скрытых, тянуть время и не решать ничего. Разные предложения о трансфере или выкупе земель, я не обсуждаю как смешные на сегодня. Также дождаться большой войны, где палестинцы помогут каким-то арабам из вне напасть на Израиль, а Израиль в ответ организует их массовое выселение из данных территорий, как обоснованное войной – тоже рассчитывать не приходится. У Израиля на границах на сегодня нет ни одного серьёзного врага, который может предпринять какое-то вторжение в страну. Сирия в руинах. Иордания ни на что одна никогда не решится и тамошнему королю это абсолютно не нужно. В Египте сидят у власти военные, которые может и не любят евреев, но мыслят прагматично, особенно имея проблемы с Турцией и Ираном одновременно. Потому войны, которая даст Израилю такие возможности – не будет ещё долго. А любое другое насильственное действие будет миром встречено в штыки в виде бойкота экономики Израиля. Если там готовы к резкому снижению уровня жизни, то тогда можно рискнуть, а по другому этот вариант мёртв.

8. Потому можно смело говорить, что ситуация, что стреляют из Газы или стреляют из Ливана – никуда не денется ещё долго. Плохо то, что местные умельцы в мастерских, они далеко не такие идиоты и не олухи, чтобы ничего не понимать и не уметь. Эти арабские доморощенные специалисты, методом тыка, да и образованием, достигли большого мастерства в производстве и улучшении ракет, что они клепают в Газе. Напомню, что по настоящему иранских или российских ракет, там относительно мало, так как поставлять их можно лишь очень единичными партиями из Египта, через подземные ходы. Порт Газы закрыт и контролируется Израилем до определённой доли возможности. Аэропорта нет. Потому никаких массовых поставок в Газу нет. Или мы бы увидели там и танки и артиллерию, которой как не было, так и нет. Значит, основное производство ракет – кустарное. Широко поставленное и отлаженное, кустарное производство. В котором они достигли высокой степени мастерства, если их ракеты долетают до Тель-Авива и Иерусалима.

9. Не знаю, насколько это правда, но читал и слышал несколько мнений, в том числе от специалистов, что и Железный Купол всё больше показывает сбоев. Не знаю почему, но вполне возможно ракеты поменялись или их траектория стала другой, что сбивает электронику защиты с толку. Потому как и раньше мы не говорили о 100% защите, так и сейчас не говорим. Жертвы, когда в тебя летит 2000 ракет, неизбежны. И я пока не вижу, чтобы накал стрельбы спал. Значит зарядов там на хороший такой месяц активных действий. Шутка ли сказать за 1,5 дня – 1200 ракет разного калибра и качества, но всё же.

10. Версию злого всемогущего волшебника Путина, который нашёл возможность прорыть гигантский туннель прямо из Москвы в Газу и поставляет туда всё оружие – просьба не предлагать, как смешно-глупую. Повторяю, путей доставки такого оружия нет и тот недоделанный порт, что есть в Газе постоянно под израильским наблюдением. Разгрузить там корабль с тяжёлым оружием так, чтобы это не заметил никто – пардон, но это для любителей фантастических заговоров. Максимум мы говорим о каких-то запчастях, что смогли поставить из Синая через подземные ходы. Опять таки египтяне с другой стороны смертельно боятся появления таких ракет у Хамаса. Это значит, что местные джихадисты на Синае, которые сражаются с египетской армией, тоже будут их иметь заодно. Потому эти туннели видеть как поставку такого оружия – невозможно. Именно штука в том, что местные умельцы в Газе, стали из умельцев профессионалами.

И дальше? Ничего конкретного и долгоиграющего. Очередной временный пластырь на глубокую, колотую рану с развивающимся сепсисом.

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