У Эрдогана сказали, кого считают виновным в затягивании войны в Украине

Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопреки уговорам, которые Анкара неизменно практикует, ни украинская сторона, ни российская не готовы садиться за стол переговоров, объявив хотя бы временное "перемирие". Политик опасается, что в ближайшее время в Украине возобновится фаза острой эскалации, включая удары по мирным регионам.

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Об этом рассказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает турецкая служба CNN. По его словам, Эрдоган более всего обеспокоен вероятностью новых обстрелов Запорожской атомной энергостанции.

"АЭС является самой большой угрозой безопасности для всех. Мы хотим сделать так, чтобы в Запорожской области не было конфликтов и аварий", – обозначил представитель администрации главы Турции.

Калын указал, что Эрдоган довольно долго рассчитывал на то, что российская армия прекратит хотя бы временно атаковать Украину, а по этому же примеру последует и ВСУ. Однако ничего подобного не происходит, бомбардировки гражданской инфраструктуры по приказу Москвы только усугубляют ситуацию.

"Украинцам нужно увидеть какие-то конкретные действия с российской стороны, такие как российский план вывода войск с украинской территории и обмен пленными, Запорожская АЭС, продолжение зерновой сделки. Это то, на чем следует сосредоточиться. Иначе 2023 год может быть очень трудным. Для мировой экономики, для энергетической инфраструктуры, для зерновой и продовольственной безопасности", – подытожил пресс-секретарь Эрдогана, цитируя его слова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время последних переговоров с Эрдоганом Путин заявил, что РФ якобы готова к "диалогу" с Украиной, но только если официальный Киев выполнит его условия. Одно из них – признание незаконной аннексии украинских территорий, которые Москва провозгласила "своими".