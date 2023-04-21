У берегов Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести

В Японском море в районе города Ульсан (Южная Корея) 21 апреля загорелось российское судно "Калтан" с 25 людьми на борту. Два человека получили легкие травмы, четверо считаются пропавшими без вести.

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Как передает Yonhap, 769-тонное рыболовное судно перевозило 100 тонн морепродуктов в направлении России, когда в 00:43 (по местному времени) вспыхнул пожар. Подтверждено, что все члены экипажа – русские.

РосСМИ пишут, что внештатная ситуация случилась, когда "Калтан" находился в 30 милях от морского порта.

Представители Береговой охраны получили сигнал бедствия. Огонь тушили спасательные корабли. 21 человека удалось спасти, 19 из них не пострадали.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что у двух потерпевших – небольшие ожоги. Большая часть экипажа (19 человек) уже доставлены на берег, а капитан и старший механик помогают спасателям в поисках на борту.

О причине возгорания информации пока что нет. Южная Корея с помощью кораблей ВМФ продолжает поиск четырех пропавших без вести и тушение пожара.

Известно, что судовладельцем "Калтана" является рыбодобывающая компания на Дальнем Востоке "Дальрыбпром".

Как писал OBOZREVATEL:

– Датский телеканал DR ранее сообщил, что российские корабли неоднократно выбирали подозрительные маршруты – вероятно, проводя разведку – в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Военнослужащие страны-агрессора могут составлять карту морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей в этих странах Северной Европы.

– Ранее СМИ опубликовали расследование о том, что посольства России в странах Запада повсеместно занимаются радиоэлектронной разведкой с помощью установленных в дипмиссиях антенн.

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