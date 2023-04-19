Используют "корабли-призраки": Россия собирает данные для диверсий против электростанций, газопроводов и кабелей связи в Европе – СМИ

Российские корабли неоднократно выбирали подозрительные маршруты – вероятно, проводя разведку – в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Военнослужащие страны-агрессора могут составлять карту морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей в этих странах Северной Европы.

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К такому выводу пришли журналисты, которые исследовали передвижение кораблей РФ (в частности, "Адмирала Владимирского") и говорили с экспертами. Об этом датский телеканал DR, норвежский NRK, шведский SVT и финляндский Yle сняли документальный сериал "Война теней".

Как пишет DR, российские корабли-шпионы выключают оборудование, которое позволяет определять их местонахождение. Для разведки, судя по всему, используются суда не только военного назначения.

Например, "Адмирал Владимирский" принадлежит ВМФ России и официально является морским исследовательским судном. Журналистам стало известно, как в ноябре 2022 года этот корабль вышел из Санкт-Петербурга и, скорее всего, собирал данные, интересующие военных РФ.

Судно постоянно отправляло радиосообщения на военно-морскую базу в России со своими позициями. Перехват сообщений позволил установить, по какому (приблизительно) маршруту шел корабль.

Журналист и фотограф из DR на резиновой лодке выплыли навстречу "Адмиралу Владимирскому". Корабль нашли недалеко от побережья Дании.

Когда расследователи приблизились к "Адмиралу Владимирскому", несколько человек с закрытыми лицами вышли на палубу, в том числе мужчина в форме и бронежилете, вооруженный российской военной винтовкой.

Основываясь на перехваченных радиопереговорах, в СМИ заявили: это судно в течение месяца ходило по Балтийскому морю, Большому Бельту, Каттегату и Северному морю. Маршрут проходил близко как к нынешним, так и будущим морским ветряным электростанциям. В этих районах корабль делал остановки.

Собеседники из разведывательных ведомств сообщили журналистам, что, вероятно, целью миссии "Адмирала Владимирского" была подготовка диверсии – чтобы у России при необходимости была возможность парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы.

"Этим и занимаются исследовательские корабли – в рамках подготовки к большой войне с НАТО", – процитировали авторы расследования анонимного источника из западных разведывательных служб.

Есть вероятность, что российское военно-морское судно нанесло на карту силовые кабели на морском дне у прибрежных ветряных электростанций.

Капитан ВМС и военный аналитик Йенс Венцель Кристофферсен из Копенгагенского университета, который также изучил маршрут корабля, настаивает, что тот систематически делал остановки близ морских ветряных электростанциях ряда стран.

"Корабль должен был составить карту того, что там нового. Произошли ли изменения с тех пор, как он был там в последний раз, и выяснить, как лучше всего действовать, если им придется поразить ветряные электростанции", – предположил он.

В DR указали, что россияне составляют карты не только морских ветряных электростанций, но и газопроводов, силовых и интернет-кабелей. В этом задействовано большое количество военных и гражданских кораблей РФ.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если захотят парализовать датское общество", – сказал начальник контрразведки Датской полицейской разведывательной службы Андерс Хенриксен.

Отмечается, что некоторые из кораблей-шпионов появлялись на совместных учениях НАТО, другие неоднократно бывали в районах двух важных подводных кабелей в Норвегии и проч..

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно журналисты опубликовали расследование о том, что посольства России в странах Европы повсеместно занимаются радиоэлектронной разведкой с помощью установленных в дипмиссиях антенн.

– В частности, специальные сотрудники посольств РФ могут перехватывать сигналы сотовой и защищенной спутниковой связи.

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