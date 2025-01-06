У берегов Тайваня произошел обрыв подводного кабеля связи: при чем здесь Китай и почему в Тайбэе обеспокоены

У берегов Тайваня, 3 января, произошел обрыв кабеля связи, соединявший островное государство с западным побережьем США. Вероятно, кабель повредило грузовое судно Shunxing39, которое ходит под флагом Камеруна, однако по данным властей Тайваня, оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited, директором которой является гражданин Китая.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. В Тайбэе есть подозрения, что Китай может тайно уничтожить внешние коммуникации Тайваня и после этого осуществить захват острова.

Отмечается, что кабель был оборван недалеко от порта Цзилун на северо-востоке Тайваня.

Местный оператор связи Chunghwa Telecom заметил, что цифровые данные были срочно направлены другими международными подводными кабелями.

В свою очередь представители береговой охраны Тайваня и других государственных служб заявили, что система автоматической идентификации судов и спутниковые данные подтвердили, что судно Shunxing39 тянуло якорь в том месте, где произошел разрыв кабеля.

Корабль береговой охраны Тайваня осмотрел судно извне, после чего установил радиосвязь с капитаном. Но из-за непогоды сотрудники служб реагирования не могли подняться на борт и отдать приказ о задержании для дальнейшего расследования.

По словам высокопоставленного представителя нацбезопасности Тайваня, судно имеет очень плохое состояние и имеет сходство с кораблями, входящими в состав "теневого" флота России.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая президент Тайваня Цай Инвень считает, что США должны поддерживать Украину, а затем Тайвань.

Она отметила, что, несмотря на угрозу Китая, помощь Украине имеет больший приоритет. По словам Цай, США должны принять все меры для поддержки украинцев, в то время как Тайвань имеет несколько больше времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!