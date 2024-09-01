У берегов Норвегии скончался знаменитый российский кит-'шпион': что о нем известно. Фото

В субботу, 31 августа, у берегов Норвегии нашли мертвым кита-белуху по имени Хвалдимир, которого называли китом-"шпионом" из России. Он умер неожиданно, так как еще день до этого он был в хорошем состоянии.

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Об этом сообщил норвежский вещатель NRK. Кита подняли из воды с помощью крана в гавани Рисавика в муниципалитете Сола.

Морской биолог из Marine Mind Себастьян Стренд говорит, что причина смерти Хвалдимира пока неизвестна. Больших внешних повреждений на теле не обнаружено.

"Похоже, есть в основном внешние повреждения от птиц и т.д. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить надлежащий уход за тушью, чтобы мы могли сделать это вскрытие трупа и найти ответы", – сказал Стренд.

Он работал с Хвалдимиром три года и был потрясен внезапной смертью кита.

"Я опустошена и много плакала. Мы боялись этого годами", – сказала Регина Кросби Хауг из организации One Whale.

Она долгое время работала над тем, чтобы Хвалдимир переместился на север. Сначала им не разрешали перевезти его на Шпицберген, но в июле Управление рыбного хозяйства одобрило перевозку кита в Варангерфьорд в Финнмарке. Однако несколько исследователей, в том числе Себастьян Стренд, критически отнеслись к этому решению.

One Whale документировала передвижения Хвалдимира в течение нескольких лет и проводила его ежегодные ветеринарные проверки. "Это был здоровый молодой кит без признаков болезни. Я очень надеюсь, что это не связано с действиями человека", – сказала Хауг.

Что известно о Хвалдимире и откуда он взялся

В 2019 году в Норвегии местные рыбаки обнаружили кита-белуху, к которому ремнями была прикреплена видеокамера. Норвежские эксперты предположили, что белуху тренировали российские специалисты ВМС для использования в качестве сил специального назначения.

На пряжке ремня у морского животного было написано на латыни Equipment St. Petersburg.

Также существовала версия, что Хвалдимир – это кит-терапевт и он сам сбежал от россиян.

Свое имя он получил от соединения норвежского слова hval (кит) и имени российского диктатора Владимира Путина. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, кита стали называть Хвальди во избежание ассоциаций с главой Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский Национальный антарктический научный центр снял spyhopping – "шпионаж" – горбатых китов в океане. Так называют поведение этих морских млекопитающих, когда они поднимают над поверхностью воды голову и глаза, чтобы оценить обстановку.

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