У берегов Нигерии взорвалось судно нефтедобывающей компании: есть риск экокатастрофы. Видео

У берегов Нигерии взорвалось судно нефтедобывающей компании, на борту которого находились 10 человек. О жертвах пока не сообщается.

Однако уже появились опасения, что взрыв вполне может стать вторым крупным ударом по окружающей среде в стране за последние три месяца. Об этом сообщает американское издание Bloomberg и нигерийская газета Businessday.ng.

Судно Trinity Spirit, способное хранить около 2 миллионов баррелей нефти, взорвалось недалеко от Экскравоса, юго-западная часть Варри, штат Дельта. ЧП произошло рано утром в среду, 2 февраля.

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На данный момент неизвестно, были ли жертвы из-за сильного пожара, вспыхнувшего на борту судна, но известно, что около 10 человек находились на объекте, когда произошел инцидент.

Судно, которое может перерабатывать до 22 000 баррелей в день, принадлежит компании Shebah Exploration and Production Company Limited (SEPCOL).

Там заявили, что сейчас проводят расследование для установления фактической причины взрыва, и отметили, что, как и требовалось, компания уже сообщила о ЧП в соответствующие государственные органы.

Отметим, что в Нигерии в начале ноября уже был риск экокатастрофы. Тогда взорвалась скважина, эксплуатируемая независимым производителем Aiteo Eastern E&P Co. В течение нескольких недель из-за взрыва в воздух выбрасывались пары газа и нефти, пока скважину не закрыли.

Ранее в сети опубликовали историческое фото, на котором запечатлен взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане в 1954 году. Мощность взрыва в 1000 раз превысила мощность ядерных взрывов в японских городах Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.